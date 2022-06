Tragedija v nočnem klubu: še vedno ni jasno, zakaj je umrlo 21 ljudi

Tragedija, ki se je zgodila v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah, še zmeraj ostaja nepojasnjena. Preiskovalci so predhodno predvidevali, da so smrti posledica ali zastrupitve ali pa stampeda. Po novih forenzičnih preiskavah pa izključujejo smrti zaradi stampeda – preiskovalci namreč niso našli nobenih znakov poškodb, ki bi jih lahko pripisali udarcem zaradi prerivanja.

Prav tako ostaja nepojasnjeno vprašanje, zakaj je bilo v klubu toliko mladoletnikov, čeprav naj bi bil vstop mladoletnim osebam prepovedan. Upravitelj kluba Promise Matinise predvideva, da so najstniki prišli na zabavo po končanih izpitih. Prav tako je upravitelj dejal, da je opazil, kako posamezniki padajo v nezavest eden za drugim, a je to pripisoval njihovi opitosti. Šele kasneje je opazil, da so nehali dihati.

Tragedija v nočnem klubu Enyobeni Tavern

Spomnimo, tragedija se je zgodila v noči s sobote na nedeljo v južnoafriškem klubu Enyobeni Tavern.

Do tragedije je prišlo po tem, ko se je množica, ki je čakala v vrsti, pričela prerivati v notranjost. "Tisti, ki so bili še v vrsti, so začeli vdirati v notranjost diskoteke in takrat so ljudje pričeli padati," je dejal eden izmed obiskovalcev. Policija je tako okoli 4. ure zjutraj prejela več klicev obiskovalcev, ki so policiste obvestili o dogajanju.

Žrtve so preiskovalci našli na tleh, na mizah in na stolih, a brez znakov poškodb. 19 žrtev je umrlo na lokaciji, 2 pa med prevozom v bolnišnico oziroma v bolnišnici.