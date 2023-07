Preiskava umora na trajektu? 'Padec mame in sina s krova ni bila nesreča'

Potem ko sta ženska in njen sedemletni sin padla s trajekta, ki je bil na poti s Poljske proti Švedski, v Baltsko morje, so policisti sprožili preiskavo morebitnega umora. Otrok naj bi namreč padel v vodo, njegova 36-letna mati pa naj bi skočila čez krov, da bi ga rešila. Poljske oblasti sicer sumijo, da bi lahko mati tudi namerno porinila otroka v morje, nato pa skočila za njim.

Sedemletni poljski deček, ki je umrl skupaj z materjo, ko sta s trajekta padla v Baltsko morje, naj bi bil invalid in naj bi bil na invalidskem vozičku, so dejale nekatere od prič, poroča Dailymail. Poljske oblasti so sporočile, da tragedijo preiskujejo kot "umor otroka in samomor matere", saj so trdile, da so bile ograje na ladji previsoke, da bi lahko prišlo do nenamernega padca. Po prvih poročilih naj bi sicer deček padel, njegova mati pa je skočila, da ga reši, vendar naj posnetki nadzornih kamer ne bi ustrezali tej različici dogodkov, zato je švedsko tožilstvo začelo preiskavo umora, osumljenca pa ni identificiralo, dodaja Dailymail.

Švedski trajekt Stena Spirit je bil v Baltskem morju na sredini poti iz Karlskrone na Švedskem v Gdynjo na Poljskem, ko sta padla, so sporočili uradniki. Vodstvo državnega tožilstva je sporočilo, da je začelo predhodno preiskavo, v kateri je bila podana kazenska ovadba za umor, vendar so dodali, da ni bil identificiran noben osumljenec. "Cilj preiskave je poskusiti razjasniti, kaj se je zgodilo," je dejala tožilka Stina Brindmark. Poljska policija je potnike pozvala k posredovanju informacij o tem, kako je prišlo do nesreče. Mati je bila v vodi 59 minut, preden so jo dvignili, njen sin pa 66 minut, je poročala poljska spletna stran Fakt. Oba so sicer iz morja rešili s helikopterjem in ju odpeljali v bolnišnico Karlskrona na Švedskem, vendar so ju tam razglasili za mrtva. Ko je prišlo do nesrečnega dogodka, se je začela obsežna reševalna akcija, ki je vključevala termovizijsko kamero ter švedske in poljske reševalne službe.