V iskanju 'črnih skrinjic' strmoglavljenega letala: za zdaj našli eno

Boeing 787-8 Dreamliner z 242 ljudmi na krovu, ki je bil namenjen na letališče Gatwick južno od Londona, je vzletel nad stanovanjskim območjem in nato izginil izpred oči, preden se je izza hiš v nebo dvignila ogromna ognjena krogla, so pokazali posnetki nadzornih kamer.

V nesreči je umrlo tudi najmanj osem ljudi, ki niso bili na letalu Air India, je za BBC povedala visoka zdravstvena uradnica v Ahmedabadu. Štirje od njih so bili študenti medicine, ki so živeli v eni od stavb, v katero je strmoglavilo letalo, je dejala. Drugi štirje so bili sorodniki drugih študentov, ki so živeli v hostlu.

Po strmoglavljenju letala v hostel med odmorom za kosilo je preživel le en potnik. Reševalci so prečesali kraj nesreče in zdaj iščejo pogrešane ljudi in trupla v stavbah ter dele letala, ki bi lahko pomagali razložiti, zakaj je letalo strmoglavilo kmalu po vzletu.

Lokalni časopis Hindustan Times je poročal, da so našli eno od dveh črnih skrinjic letala. Reuters poročila ni mogel potrditi in časopis ni navedel, ali so našli snemalnik podatkov o letu ali snemalnik zvoka v pilotski kabini.

Indijski premier Narendra Modi se je v petek, ko je obiskal kraj nesreče v svoji domači zvezni državi Gudžarat, seznanil s potekom reševalnih operacij s strani uradnikov. Modi se je srečal tudi z nekaterimi ranjenci, ki so bili zdravljeni v bolnišnici.

"Prizor opustošenja je žalosten," je zapisal v objavi na omrežju X. Prebivalci v bližini so povedali, da je bila gradnja hostla za zdravnike končana šele pred enim letom in da stavbe niso bile popolnoma zasedene.

"Bili smo doma in slišali smo močan zvok, zdelo se je kot velika eksplozija. Nato smo videli zelo temen dim, ki je zajel celotno območje," je dejal 63-letni Nitin Joshi, ki na tem območju živi že več kot 50 let.