Preiskava zločinov iz sovraštva: v štirih desetletjih ubitih 88 homoseksualcev

V zadnjih petih mesecih je ekipa neodvisnih odvetnikov in preiskovalcev pregledala več kot 100.000 dokumentov, večinoma policijskih kartotek in drugih virov. Po podatkih avstralske organizacije ACON so bile smrti homoseksualcev posledica vbodov, davljenja, strelov in pretepov.

Eden od ključnih razlogov za ustanovitev posebne preiskovalne komisije je bila ugotovitev, da policija v celoti ni izpolnila svojih obveznosti pri preiskavah zločinov iz sovraštva proti istospolnim in transspolnim osebam.

Dva sklopa zaslišanj, na katerih bodo nastopile priče, bosta novembra in decembra. Posebna komisija, ki ima preiskovalna pooblastila, bo svoje poročilo junija 2023 oddala guvernerju zvezne države.