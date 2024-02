Preiskave tudi v Sloveniji: zasegli za 15,3 milijona evrov telefonov

Evropsko javno tožilstvo je v sredo v 17 državah, med njimi v Sloveniji, izvedlo 180 preiskav in aretiralo 14 ljudi zaradi suma goljufije pri plačilu davka na dodano vrednost. Podjetja naj bi pri prodaji več izdelkov uporabljala nižji DDV in na ta račun ustvarila 195 milijonov evrov dobička. Zasegli so pametne telefone v vrednosti več kot 15,3 milijona evrov, jahto v vrednosti tri milijone evrov ter 1,2 milijona evrov v gotovini in kriptovalutah. Poleg tega so zasegli več avtomobilov, na domovih osumljencev pa so našli še nakit, luksuzne ure in 2,5 kilograma zlata.