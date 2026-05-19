Preiskavo o 'vikend ostrostrelcih' v Sarajevu sprožila tudi Avstrija

Kot poroča Kronen Zeitung, tožilstvo sumi, da je neimenovani Avstrijec med vojno v BiH (med letoma 1992 in 1996) odpotoval v Sarajevo, kjer naj bi se kot ostrostrelec pridružil organiziranemu streljanju na civiliste. To naj bi sicer oglaševali kot "lovski izlet na Balkan".
Podobne preiskave zoper italijanske državljane že več mesecev potekajo tudi v Italiji.
T. i. vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva. Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na civiliste v obleganem mestu. Obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.
Tožilstvo v Milanu je preiskavo o vikend ostrostrelcih začelo novembra lani, februarja letos pa so zaslišali 80-letnega nekdanjega voznika tovornjaka.
Primer, o katerem je julija prvi poročal italijanski časnik Il Giornale, vodi tožilec Alessandro Gobbis, zaradi suma umora iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezia Gavazzenija. Pisatelj se v prijavi sklicuje tudi na dokumentarec Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.
Gavazzeni je februarja javno pozval oblasti v Avstriji in Nemčiji, naj sprožijo preiskave in preverijo morebitno vpletenost njihovih državljanov v streljanja. "Vsaka država mora narediti svojo domačo nalogo," je takrat dejal za avstrijsko tiskovno agencijo APA.
Kot je Gavazzeni zapisal v knjigi, naj bi bili udeleženci t. i. safarija izključno bogati tujci, ki so za vikend streljanja plačali tudi do 300.000 evrov. "Bili so bogati ljudje, ki so tja hodili za zabavo. Govorimo o ljudeh, ki imajo radi orožje in se morda odpravijo tudi na safari v Afriko. Za takšne ljudi je streljanje kot videoigra; ni jim pomembno, ali zadenejo žival, žensko, starega človeka ali otroka. Poznajo le jezik denarja," je zapisal avtor knjige.
