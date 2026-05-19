Tujina

Preiskavo o 'vikend ostrostrelcih' v Sarajevu sprožila tudi Avstrija

Dunaj, 19. 05. 2026 17.20 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Obleganje Sarajeva

Tožilstvo na Dunaju je sprožilo preiskavo zoper avstrijskega državljana in še enega neznanega storilca zaradi suma vpletenosti v streljanje na civiliste med obleganjem Sarajeva. Podobne preiskave že več mesecev potekajo tudi v Italiji.

Kot poroča Kronen Zeitung, tožilstvo sumi, da je neimenovani Avstrijec med vojno v BiH (med letoma 1992 in 1996) odpotoval v Sarajevo, kjer naj bi se kot ostrostrelec pridružil organiziranemu streljanju na civiliste. To naj bi sicer oglaševali kot "lovski izlet na Balkan".

Podobne preiskave zoper italijanske državljane že več mesecev potekajo tudi v Italiji.

T. i. vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva. Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na civiliste v obleganem mestu. Obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.

Tožilstvo v Milanu je preiskavo o vikend ostrostrelcih začelo novembra lani, februarja letos pa so zaslišali 80-letnega nekdanjega voznika tovornjaka.

Primer, o katerem je julija prvi poročal italijanski časnik Il Giornale, vodi tožilec Alessandro Gobbis, zaradi suma umora iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezia Gavazzenija. Pisatelj se v prijavi sklicuje tudi na dokumentarec Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.

Gavazzeni je februarja javno pozval oblasti v Avstriji in Nemčiji, naj sprožijo preiskave in preverijo morebitno vpletenost njihovih državljanov v streljanja. "Vsaka država mora narediti svojo domačo nalogo," je takrat dejal za avstrijsko tiskovno agencijo APA.

Kot je Gavazzeni zapisal v knjigi, naj bi bili udeleženci t. i. safarija izključno bogati tujci, ki so za vikend streljanja plačali tudi do 300.000 evrov. "Bili so bogati ljudje, ki so tja hodili za zabavo. Govorimo o ljudeh, ki imajo radi orožje in se morda odpravijo tudi na safari v Afriko. Za takšne ljudi je streljanje kot videoigra; ni jim pomembno, ali zadenejo žival, žensko, starega človeka ali otroka. Poznajo le jezik denarja," je zapisal avtor knjige.

KOMENTARJI2

FlatyEric
19. 05. 2026 18.36
Kai desni skrajneži? Ne bluzi, pisun. Tja je prišel tisti, ki je imel denar in željo po ubijanju.
kladivo
19. 05. 2026 18.13
Pacienti isto ostali jagri streljajo trofeje bolne pa hodijo po poljih tam ni evrov
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
