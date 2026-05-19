Preiskavo o 'vikend ostrostrelcih' v Sarajevu sprožila tudi Avstrija

Kot poroča Kronen Zeitung, tožilstvo sumi, da je neimenovani Avstrijec med vojno v BiH (med letoma 1992 in 1996) odpotoval v Sarajevo, kjer naj bi se kot ostrostrelec pridružil organiziranemu streljanju na civiliste. To naj bi sicer oglaševali kot "lovski izlet na Balkan".

Podobne preiskave zoper italijanske državljane že več mesecev potekajo tudi v Italiji.

T. i. vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so se po do zdaj zbranih pričevanjih zbirali v Trstu, nato pa so jih organizirano vozili v hribovita območja okoli Sarajeva. Tam so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom lahko streljali na civiliste v obleganem mestu. Obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.