Preiskovalci eksplozij na Severnem toku na jahti odkrili sledi eksploziva

"Na vzorcih, ki so bili med preiskavo odvzeti s čolna, smo našli sledi podvodnega eksploziva," piše v pismu Varnostnemu svet ZN, ki nosi ponedeljkov datum, pod njim pa so podpisani veleposlaniki pri ZN iz Nemčije, Danske in Švedske.

Sumijo, da je bila prav jahta uporabljena za prevoz eksploziva, s katerim so sabotirali plinovoda, a poudarjajo, da preiskava incidenta še poteka. "V tem trenutku ni mogoče z gotovostjo potrditi identitete storilcev in njihovih motivov, predvsem glede vprašanja, ali je dejanja usmerjala država ali državni akter," so zapisali.