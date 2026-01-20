Preiskovalci na mestu nesreče našli zlomljen spoj na tirih

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Preiskava železniške nesreče v Španiji Profimedia

V eni najhujših železniški nesreč v Evropi je hitri vlak, ki je v nedeljo vozil iz Malage v Madrid, v bližini kraja Adamuz iztiril in prečkal sosednji tir. Pri tem je trčil v drugi vlak, ki je v tistem trenutku pripeljal iz Madrida in je bil namenjen v Huelvo. Tudi ta vlak je po trčenju iztiril. Preiskovalci, ki so na kraju nesreče pregledali tirnice, so odkrili obrabe na spoju na tirih, kar po njihovih besedah kaže na to, da je bila okvara na tirih prisotna že nekaj časa, navedbe vira blizu preiskavi povzema Reuters. Ugotovili so, da je okvarjen spoj ustvaril vrzel med tirnicami, ki se je širila, medtem ko so vlaki še naprej vozili po progi. Vir, ki zaradi občutljivosti zadeve ni želel biti imenovan, je povedal, da strokovnjaki verjamejo, da je okvarjen spoj ključnega pomena za odkrivanje natančnega vzroka železniške nesreče.

Prvi vagoni vlaka španske družbe Iryo so zapeljali čez vrzel v tirnicah, osmi in zadnji vagon pa je iztiril, s seboj pa je potegnil še sedmi in šesti vagon, je še povedal anonimni vir. Álvaro Fernandez Heredia, predsednik družbe Renfe, ki upravlja drugi vlak, ki je iztiril po trčenju, je za radijsko postajo Cadena Ser povedal, da je še prezgodaj govoriti o vzroku, a da se je nesreča zgodila v "nenavadnih okoliščinah".

Železniška nesreča v Španiji AP

V ponedeljek zjutraj sta si kraj nesreče ogledala tudi španski premier Pedro Sanchez in prometni minister Oscar Puente. Slednji je dejal, da je bil vlak družbe Iryo star manj kot štiri leta in da je bila železniška proga povsem obnovljena maja lani. Dodal je, da je "res nenavadno", da se je nesreča zgodila na ravnem odseku proge. Proizvajalec vlakov, Hitachi Rail, je 15. januarja opravil pregled vlaka v okviru rednega vzdrževanja in ni odkril nobenih nepravilnosti, poroča Reuters.

Tridnevno žalovanje

Danes se sicer v Španiji začenja tridnevno žalovanje. Medtem reševalci še naprej preiskujejo razbitine železniških vagonov in iščejo morebitne žrtve. V železniški nesreči je po zadnjih informacijah umrlo najmanj 40 ljudi, še več kot 120 jih je bilo ranjenih, od tega jih je devet še vedno na intenzivni negi.