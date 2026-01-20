Naslovnica
Tujina

Preiskovalci na mestu nesreče našli zlomljen spoj na tirih

20. 01. 2026

K.H.
Preiskava železniške nesreče v Španiji

Prve ugotovitve strokovnjakov, ki preiskujejo vzrok hude železniške v Španiji, v kateri je umrlo okoli 40 ljudi, nakazujejo na to, da bi lahko nesreči botrovala okvara na tirnicah. Preiskovalci naj bi namreč na mestu nesreče našli zlomljen spoj na tirih.

V eni najhujših železniški nesreč v Evropi je hitri vlak, ki je v nedeljo vozil iz Malage v Madrid, v bližini kraja Adamuz iztiril in prečkal sosednji tir. Pri tem je trčil v drugi vlak, ki je v tistem trenutku pripeljal iz Madrida in je bil namenjen v Huelvo. Tudi ta vlak je po trčenju iztiril.

Preiskovalci, ki so na kraju nesreče pregledali tirnice, so odkrili obrabe na spoju na tirih, kar po njihovih besedah kaže na to, da je bila okvara na tirih prisotna že nekaj časa, navedbe vira blizu preiskavi povzema Reuters. Ugotovili so, da je okvarjen spoj ustvaril vrzel med tirnicami, ki se je širila, medtem ko so vlaki še naprej vozili po progi. 

Vir, ki zaradi občutljivosti zadeve ni želel biti imenovan, je povedal, da strokovnjaki verjamejo, da je okvarjen spoj ključnega pomena za odkrivanje natančnega vzroka železniške nesreče. 

Prvi vagoni vlaka španske družbe Iryo so zapeljali čez vrzel v tirnicah, osmi in zadnji vagon pa je iztiril, s seboj pa je potegnil še sedmi in šesti vagon, je še povedal anonimni vir.

Álvaro Fernandez Heredia, predsednik družbe Renfe, ki upravlja drugi vlak, ki je iztiril po trčenju, je za radijsko postajo Cadena Ser povedal, da je še prezgodaj govoriti o vzroku, a da se je nesreča zgodila v "nenavadnih okoliščinah".

V ponedeljek zjutraj sta si kraj nesreče ogledala tudi španski premier Pedro Sanchez in prometni minister Oscar Puente. Slednji je dejal, da je bil vlak družbe Iryo star manj kot štiri leta in da je bila železniška proga povsem obnovljena maja lani. Dodal je, da je "res nenavadno", da se je nesreča zgodila na ravnem odseku proge. 

Proizvajalec vlakov, Hitachi Rail, je 15. januarja opravil pregled vlaka v okviru rednega vzdrževanja in ni odkril nobenih nepravilnosti, poroča Reuters.

Tridnevno žalovanje

Danes se sicer v Španiji začenja tridnevno žalovanje. Medtem reševalci še naprej preiskujejo razbitine železniških vagonov in iščejo morebitne žrtve. V železniški nesreči je po zadnjih informacijah umrlo najmanj 40 ljudi, še več kot 120 jih je bilo ranjenih, od tega jih je devet še vedno na intenzivni negi. 

V ponedeljek, več kot 18 ur po nesreči, so se ljudje po vsej državi še vedno trudili vzpostaviti stik s pogrešanimi bližnjimi, ki so bili na enem od vlakov. Policija je sporočila, da so odprli več pisarn, kjer lahko ljudje pošljejo povpraševanje in kamor lahko posredujejo vzorce DNK za namen identifikacije. 

Nesreča je pretresla Španijo, kjer so ponosni na svoje moderno železniško omrežje. Špansko omrežje hitrih železnic ima skoraj 4000 kilometrov prog in je po podatkih Adifa največje v Evropi ter drugo na svetu, za Kitajsko.

Družba Renfe je leta 2024 sporočil, da je z njihovimi hitrimi vlaki potovalo več kot 25 milijonov potnikov.

motorist_mb
20. 01. 2026 09.42
Lani obnovljena proga 😆
kladivo
20. 01. 2026 09.30
En je rabil pol metra tirnice k je glih doma neki svasal in mu je zmankal v nedeljo pa vse trgovine zaprte
Bolfenk2
20. 01. 2026 09.30
Da ni spet Antifa izpeljala terorističnega napada?
MESE?AR
20. 01. 2026 09.19
Drugi vlak je trčil v iztirjenega, vlaka pa sta kakšnih 200m narazen ? Meni je to nerazumljivo.
