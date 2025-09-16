Preiskovalna komisija ZN: Izrael v Gazi izvaja genocid

Tričlanska preiskovalna komisija Sveta za človekove pravice Združenih narodov (ZN) je ugotovila, da Izrael v palestinski enklavi izvaja štiri od petih genocidnih dejanj iz Konvencije ZN.

Po navedbah komisije Izrael v Palestini izvaja naslednja štiri dejanja iz Konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida: ubijanje, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb, namerno ustvarjanje življenjskih razmer z namenom uničenja celotnega ali delnega palestinskega prebivalstva ter ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju rojstev.