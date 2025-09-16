Svetli način
Tujina

Preiskovalna komisija ZN: Izrael v Gazi izvaja genocid

Gaza, 16. 09. 2025 09.47 | Posodobljeno pred eno minuto

Neodvisna preiskovalna komisija Sveta za človekove pravice Združenih narodov v novem poročilu o dogajanju v Gazi ugotavlja, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. Izrael je poročilo že zavrnil kot izkrivljeno in lažno.

Palestinci med evakuacijo iz Gaze
Tričlanska preiskovalna komisija Sveta za človekove pravice Združenih narodov (ZN) je ugotovila, da Izrael v palestinski enklavi izvaja štiri od petih genocidnih dejanj iz Konvencije ZN.

Po navedbah komisije Izrael v Palestini izvaja naslednja štiri dejanja iz Konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida: ubijanje, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb, namerno ustvarjanje življenjskih razmer z namenom uničenja celotnega ali delnega palestinskega prebivalstva ter ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju rojstev.

Ugotovitve komisije se nanašajo na dogodke, ki so se zvrstili od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023.

Izrael je v prvem odzivu poročilo zavrnil ter ga označil izkrivljeno in lažno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izrael sicer tako kot ZDA ne priznava Sveta ZN za človekove pravice.

