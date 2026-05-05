Preiskovalni pripor za 39-letnika v primeru zastrupitve otroške hrane

Moškega so v soboto prijeli na Solnograškem, v nedeljo pa so ga predali oblastem v Železnem na Gradiščanskem. Tam so zanj po zaslišanjih v pridržanju danes odredili pripor.

Odvetnik osumljenca, ki je po rodu Slovak, je že v ponedeljek dejal, da osumljeni zanika vse obtožbe. Potrdil je, da gre za nekdanjega zaposlenega v podjetju Hipp v Avstriji, vendar pa da je zaposlitev prekinil sporazumno.

Po poročanju medijev, da so med hišno preiskavo v St. Gilgenu pri osumljencu zasegli strup za podgane, je njegov odvetnik danes zatrdil, da je bil ta namenjen za manjšo kmetijo, ki jo upravlja na Slovaškem.