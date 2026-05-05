Tujina

Preiskovalni pripor za 39-letnika v primeru zastrupitve otroške hrane

Železno na Gradiščanskem, 05. 05. 2026 15.28 pred eno minuto 1 min branja 0

STA L.M.
Hipp

Pravosodne oblasti na avstrijskem Gradiščanskem so danes za osumljenega izsiljevanja v povezavi z zastrupitvijo kozarčkov otroške hrane Hipp odredile 14 dni preiskovalnega pripora. 39-letnik vse obtožbe zanika.

Moškega so v soboto prijeli na Solnograškem, v nedeljo pa so ga predali oblastem v Železnem na Gradiščanskem. Tam so zanj po zaslišanjih v pridržanju danes odredili pripor.

Odvetnik osumljenca, ki je po rodu Slovak, je že v ponedeljek dejal, da osumljeni zanika vse obtožbe. Potrdil je, da gre za nekdanjega zaposlenega v podjetju Hipp v Avstriji, vendar pa da je zaposlitev prekinil sporazumno.

Po poročanju medijev, da so med hišno preiskavo v St. Gilgenu pri osumljencu zasegli strup za podgane, je njegov odvetnik danes zatrdil, da je bil ta namenjen za manjšo kmetijo, ki jo upravlja na Slovaškem.

Otroške kašice Hipp
FOTO: Profimedia

Primer se nanaša na aprilsko odkritje petih kozarčkov otroške hrane Hipp, ki so vsebovali strup za podgane, v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Enega od petih kozarčkov so našli v trgovini Spar v Železnem. Še en kozarček, ki naj bi se po poročanju APA prodajal v isti trgovini, še iščejo.

Analiza vsebine kozarčka iz Železnega je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane. Uradnih ugotovitev o posledicah morebitnega zaužitja tovrstne količine še ni, od tega pa je odvisna vsebina morebitne obtožnice. Oblasti sicer sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
