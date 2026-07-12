Preizkus za Netanjahuja na zadnji možni datum

Glede na zadnje raziskave javnega mnenja bo imel Netanjahu težko delo, da si zagotovi večino. Nekaj mesecev pred volitvami je njegov glavni tekmec nekdanji obrambni minister Gadi Ajzenkot, čigar sredinska stranka Jašar postaja vse bolj priljubljena in je v raziskavah javnega mnenja celo prehitela Netanjahujev Likud.

Gadi Ajzenkot FOTO: AP

Ajzenkotov sin ter dva nečaka so bili ubiti v vojni v Gazi in številni Izraelci sočustvujejo z njim. Po drugi strani Netanjahujev sin Jair že od začetka vojne oktobra 2023 živi v tujini in ni sodeloval v vojaških enotah.

Benjamin Netanjahu FOTO: AP