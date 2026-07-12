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Preizkus za Netanjahuja na zadnji možni datum

Tel Aviv, 12. 07. 2026 18.31 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
T.H. STA
Benjamin Netanjahu

Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, kar je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili iz izraelskega parlamenta. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premierja Benjamina Netanjahuja.

Glede na zadnje raziskave javnega mnenja bo imel Netanjahu težko delo, da si zagotovi večino. Nekaj mesecev pred volitvami je njegov glavni tekmec nekdanji obrambni minister Gadi Ajzenkot, čigar sredinska stranka Jašar postaja vse bolj priljubljena in je v raziskavah javnega mnenja celo prehitela Netanjahujev Likud.

Gadi Ajzenkot
Gadi Ajzenkot
FOTO: AP

Ajzenkotov sin ter dva nečaka so bili ubiti v vojni v Gazi in številni Izraelci sočustvujejo z njim. Po drugi strani Netanjahujev sin Jair že od začetka vojne oktobra 2023 živi v tujini in ni sodeloval v vojaških enotah.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

V preteklih mesecih se je omenjala možnost, da bi bile volitve nekoliko prej, ne šele na zadnji možni datum, a se to ni zgodilo. Izraelski parlament se bo sicer na zadnjem zasedanju zbral 17. julija.

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KOMENTARJI2

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bububu123
12. 07. 2026 19.41
ta netenjahu bo šel viset
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+2
2 0
ssecnik
12. 07. 2026 19.50
Ne bo.Pa bi moral!
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