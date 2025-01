Prej in potem: takšno razdejanje so pustili požari v Kaliforniji

Kako obsežni so požari v Kaliforniji in kakšno uničenje za seboj puščajo, kažejo satelitski posnetki in posnetki, ki so jih potniki posneli iz letal. Celotne soseske so pogorele do tal, na območju se vali gost dim. V požarih, ki divjajo v okolici Los Angelesa, je doslej umrlo najmanj pet ljudi.