Prej in potem: razsežnosti katastrofalnih potresov v Venezueli

Po tem, ko sta Venezuelo v sredo zvečer v razmaku nekaj sekund prizadela izjemno močna potresa z magnitudama 7,2 in 7,5, so deli prizadetega območja danes videti, kot bi ga opustošila vojna.
Največ škode je v zvezni državi La Guaira ob karibski obali, celotne stavbe so se porušile tudi v glavnem mestu Caracasu in nekaterih drugih regijah.
Razsežnosti uničenja kaže tudi primerjava satelitskih posnetkov območij pred in po potresih.
Pod ruševinami je še vedno ujetih veliko ljudi, reševalne ekipe pa skušajo rešiti morebitne preživele.
Doslej so našteli 235 mrtvih, okoli 4300 ljudi pa je bilo poškodovanih. "Bolnišnice so polne pacienov, vzpostavili smo tudi poljske bolnišnice," je dejal venezuelski minister za zdravje Carlos Alvarado.
V državo prihajajo tudi mednarodne ekipe reševalcev, ki bodo lokalnim oblastem pomagale pri iskanju in reševanju ljudi.
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