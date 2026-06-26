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Prej in potem: razsežnosti katastrofalnih potresov v Venezueli

Caracas, 26. 06. 2026 11.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Satelitski posnetki uničenja v Venezueli

Število žrtev potresov v Venezueli še vedno narašča, oblasti so doslej potrdile najmanj 235 mrtvih in okoli 4300 ranjenih. Kako uničujoče pa so posledice, kažejo satelitski posnetki iz Venezuele, ki so bili posneti pred in po potresih.

Po tem, ko sta Venezuelo v sredo zvečer v razmaku nekaj sekund prizadela izjemno močna potresa z magnitudama 7,2 in 7,5, so deli prizadetega območja danes videti, kot bi ga opustošila vojna.

Največ škode je v zvezni državi La Guaira ob karibski obali, celotne stavbe so se porušile tudi v glavnem mestu Caracasu in nekaterih drugih regijah. 

Razsežnosti uničenja kaže tudi primerjava satelitskih posnetkov območij pred in po potresih. 

Pod ruševinami je še vedno ujetih veliko ljudi, reševalne ekipe pa skušajo rešiti morebitne preživele. 

Doslej so našteli 235 mrtvih, okoli 4300 ljudi pa je bilo poškodovanih. "Bolnišnice so polne pacienov, vzpostavili smo tudi poljske bolnišnice," je dejal venezuelski minister za zdravje Carlos Alvarado

V državo prihajajo tudi mednarodne ekipe reševalcev, ki bodo lokalnim oblastem pomagale pri iskanju in reševanju ljudi. 

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