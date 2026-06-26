Prej in potem: razsežnosti katastrofalnih potresov v Venezueli

Po tem, ko sta Venezuelo v sredo zvečer v razmaku nekaj sekund prizadela izjemno močna potresa z magnitudama 7,2 in 7,5, so deli prizadetega območja danes videti, kot bi ga opustošila vojna.

Največ škode je v zvezni državi La Guaira ob karibski obali, celotne stavbe so se porušile tudi v glavnem mestu Caracasu in nekaterih drugih regijah.

Razsežnosti uničenja kaže tudi primerjava satelitskih posnetkov območij pred in po potresih.