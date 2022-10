Prej in potem: satelitski posnetki razkrivajo razsežnost razdejanja

Več kot sto mrtvih, spremenjena podoba obale in izbrisane celotne četrti. Vse to so posledice divjanja orkana Ian, ki je minuli teden pustošil po Floridi in povzročil za več deset milijard dolarjev. Prave razsežnosti razdejanja razkrije pogled iz zraka.

Orkan Ian je v sredo z vso močjo udaril ob obalo Floride in čez celoten polotok pustil sled opustošenja. Med kraji, ki so utrpeli neposreden udarec, je bil Fort Myers na obali ter bližnja otoka Sanibel in Pine Island. Satelitske slike podjetja Maxar, narejene pred in po divjanju orkana, nazorno prikazujejo, kaj je od njih ostalo.