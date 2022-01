Prejela e-pošto, da je zadela milijone. In res jih je

55-letna Laura Spears je namreč v mapo z nezaželeno pošto prejela obvestilo, da je na loteriji zadela nagrado v višini treh milijonov dolarjev (cca. 2,65 milijona evrov). Po poročanju medijev je ženska iz okrožja Oakland v Michiganu kupila loterijski listek za žrebanje, ki je potekalo na zadnji dan lanskega leta. Izbrala je pet številk za dobitek okoli 880.000 evrov, potem pa izbrala še dodatno možnost, s čimer je svoj dobitek potrojila.

"Na Facebooku sem videla oglas, da je jackpot na loteriji Mega Millions precej visok, zato sem odprla svoj račun in kupila listek. Nekaj ​​dni pozneje sem iskala nek e-mail, zato sem preverila tudi mapo z nezaželeno pošto. Takrat sem zagledala e-mail loterije, da sem zadela nagrado. Nisem mogla verjeti, kaj berem, in prijavila sem se v svoj loterijski račun, da bi preverila, ali to res drži," je povedala in dodala, da je še vedno osupla, da je zadela 2,65 milijona evrov.