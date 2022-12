Prejeli obupano sporočilo: 'Pomagajte nam,' v ozadju pa se je slišal jok otrok

Reševalna akcija, v kateri sodelujejo helikopterji in reševalni čolni, se je začela v sredo okoli 3. ure zjutraj, nekateri preživeli pa se sedaj "borijo za življenje" v bolnišnici. Na čolnu je bilo v času nesreče do 50 ljudi, med katerimi naj bi bile tudi ženske in otroci. O tem, kako se je tragedija odvijala, pripoveduje britanski ribič, čigar posadka je rešila 31 ljudi. Za Skynews je povedal, da se je zgodaj zjutraj zbudil in v vodi videl potapljajoči čoln in veliko število migrantov, ki so se utapljali v morju in "klicali na pomoč". Kapitan Raymond jim je s posadko takoj priskočil na pomoč in potegnili so jih na krov.

Rešeni so prihajali iz Afganistana, Iraka, Senegala in Indije ter povedali, da je tihotapcu v Franciji vsak plačal 5769 evrov za prehod v Združeno kraljestvo.