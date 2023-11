'Prejeli smo jasno navodilo: Ne ubijajte žensk, otrok in starejših'

Trditve namestnika vodje Mousse Abuja Marzouka so sicer povsem v nasprotju s trditvami izraelskih sil, ki pravijo, da je brigadno krilo Hamasa, Kasam, ubilo več kot 1400 civilistov. Izraelske sile so predložile tudi domnevne dokaze, več videoposnetkov, pričanj borcev Hamasa, novinarje pa so odpeljali na ogled prizorišč zločina.

Marzouk, ki je nedavno spregovoril za BBC, pa trdi, da je vodja vojaškega krila Mohamed el-Deif svojim borcem ukazal, naj prizanesejo civilistom. "El-Deif je jasno povedal: Ne ubijajte žensk, ne ubijajte otrok in ne ubijajte starejših," je dejal Marzouk. Tarča naj bi bili vojaki in rezervisti. Četudi so novinarji BBC-ja Marzouka soočili z nekaterimi domnevnimi dokazi, je ta ostal umirjen ter vztrajal, da so prizanesli civilistom.

Brigade Izz al-Din al-Kasama so sestavni del Hamasa. Čeprav so podrejene širšim političnim ciljem Hamasa in njegovim ideološkim ciljem, so pri sprejemanju odločitev precej neodvisne. Identiteta borcev in njihov status v skupini so večinoma skrivnost vse do njihove smrti, vsi borci pa nosijo značilno črno kapuco, na kateri je pritrjen zelen naglavni trak skupine. Oborožena skupina naj bi imela veliko zalog orožja, granat in improviziranih raket.