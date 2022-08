Prijet še četrti član Beatlov

Britanske oblasti so včeraj prijele še četrtega člana skupine Beatlov, vendar ne znane glasbene četverice, temveč podružnice skrajne teroristične združbe Islamske države. Londončan Aine Davis, znan kot islamski Paul, je iz turškega zapora priletel na londonsko letališče naravnost v roke metropolitanskih policistov, ki so ga aretirali zaradi posedovanja predmetov za teroristične namene. Zdaj ga obtožujejo sodelovanja v skupini Beatles, ki je že pred desetletjem v Siriji mučila in ubila več deset talcev.