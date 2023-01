Prek 100 deklet zmamil, da mu pošljejo gole fotografije, nato jih je izsiljeval

Nizozemska policija je na njegovem računalniku odkrila 150 map z različnimi imeni deklet. Nekatere so vsebovale na tisoče slik določene žrtve.

Državni tožilci pravijo, da gre za največjo preiskavo zlorabe mladoletnikov na spletu, ki so jo kdaj izvedli na Nizozemskem. 24-letni osumljenec naj bi žrtve iskal prek družbenih omrežij. Prek lažnega profila je z njimi vzpostavil stik, pogosto se je posluževal različnih verzij imena Bryan, poroča NL Times.

Policijska preiskava sicer še ni zaključena, identitete več deset mladoletnih deklet namreč še niso ugotovili. Njegove žrtve so bile povečini mladoletne, živele pa so v različnih krajih po državi. 24-letnika je doslej ovadilo osem deklet, a policija in državno tožilstvo pričakujeta, da bo ta številka še precej narasla.

Policisti so preiskavo pričeli s prijavo dekleta, ki je bila v času izsiljevanja stara le 15 let. Kot je dejal državni tožilec, je šlo za primer spolnega izsiljevanja oz. izsiljevanja, ki vključuje spolno sugestivne fotografije ali videoposnetke žrtve. V nadaljnjem procesu je domnevni storilec nato od žrtve zahteval še več tovrstnih fotografij ali posnetkov. Eno od svojih žrtev naj bi tudi prosil, naj se posname med spolnim odnosom s svojim partnerjem.

Kot je ob tem poudaril tožilec, je imelo spolno izsiljevanje velik vpliv na žrtve, med katerimi je bila tudi 13-letnica. "Slednja se je odzvala s paniko in strahom. Izsiljevanje je poslabšalo tudi odnos z materjo, ki je v tem času že umrla," je dejal. "Življenja svojih žrtev je spremenil v pekel," je dodal.

Osumljenca so prijeli 11. oktobra, vse od takrat pa je v priporu.