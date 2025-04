Prek Bookinga rezervirala apartma, lastnik jo je prosil, naj rezervacijo odpove

"Nisem mogla verjeti, kaj se dogaja. Našla sem res ugodno namestitev v Italiji, opravila rezervacijo, potem pa me je nenadoma kontaktiral lastnik neposredno prek zasebnega sporočila in me rotil, naj prekličem rezervacijo," je za hrvaški portal Jutarnji list povedala zgrožena bralka.

Lastnik ji je dejal, da namestitve zagotovo ni ponudil po ceni, ki je bila objavljena na Bookingu, in da je zagotovo prišlo do napake. "Znorela sem, ne le zaradi njegove prošnje, ampak tudi dejstva, da me je kontaktiral tako neposredno, čeprav sem vse urejala prek platforme," je dodala bralka.

Kot poroča hrvaški portal, to ni osamljen primer in naj bi bila pogosta praksa ponudnikov turističnih namestitev v Italiji.