Prek Facebooka kupili novorojenčke, nato jih prodajali tujcem na Baliju

Oblasti v Indoneziji so sporočile, da je dobro organizirana združba delovala v mestu Depok v indonezijski provinci na zahodnem delu otoka Java, približno 27 kilometrov od glavnega mesta Džakarta, poroča portal The Independent. Doslej so aretirali osem oseb, ki so obtožene trgovine z ljudmi ter kršitev zaščite otrok. Med aretiranimi so starši otrok, kupci ter tudi posredniki in člani združbe.

Kriminalci so otroke od staršev kupili prek družbenega omrežja Facebook za manj kot 800 funtov (slabih 950 evrov) ter jih nato tujcem na Baliju prodali za veliko višjo ceno, je sporočila indonezijska policija. Načelnik policije Depok Arya Perdana je dejal, da so kriminalci dojenčke prepeljali v turistično središče Balija, kjer so jih nato prodali kupcem.

Kot so povedali policisti, so preprodajalci sprejemali celo "prednaročila". "Z bodočimi starši so se še pred rojstvom otroka dogovorili za prodajo ter nato nemudoma po rojstvu zagotovili takojšen prevoz novorojenčka na Bali," je povedal vodja policije. Preiskovalcem je ob razkrinkanju preprodajalcev novorojenčkom sicer uspelo ustaviti prodajo deklice in dečka.

Preiskavo bodo razširili

Družbo so uspeli razkriti na podlagi prijav več oseb, a policija sumi, da so nezakonite dejavnosti združbe segale celo prek meja Balija. "Kar smo odkrili do sedaj, je omejeno na Bali. A organizirani mednarodni kriminal se lahko odvija kjer koli in storilci so lahko od koder koli," je poudaril Perdana. Svojo preiskavo bodo zato še dodatno razširili.

Po oceni Združenih narodov se okoli 56 odstotkov žrtev trgovine z ljudmi nahaja prav v azijsko-pacifiški regiji, jugovzhodna in južna Azija pa sta tudi ključni vozlišči za zagotavljanje novih žrtev.

V Indoneziji lahko osebo, ki je obsojena trgovine z ljudmi, doleti 15 let zapora in denarna kazen v višini 600 milijonov rupij (37 tisoč evrov). Za kršitve zakona o zaščiti otrok pa je zagrožena enaka zaporna kazen, denarna kazen pa 300 milijonov rupij (18.500 evrov).