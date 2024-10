Prek Facebooka odkrili Afganistanca, ki je na dan volitev načrtoval teroristični napad

27-letni Nasir Ahmad Tawhedi je v ZDA prišel septembra 2021 na podlagi posebnega vizuma za priseljence, ki izjemoma dovoljuje, da lahko za vstop v državo zaprosijo tudi družinski člani prosilca. Tak vizumski sistem sicer velja zgolj za Afganistance, ki so bili tolmači za ameriško vojsko ali so bili del veleposlaništva ZDA v Kabulu. Program je v veljavi že od leta 2009, a je število zaprosilcev skokovito naraslo pred tremi leti, ko so se ameriške sile iz Afganistana umaknile.

27-letnik je v zadnjih tednih intenzivno načrtoval in se pripravljal na napad. Naročil je puške AK-47, zapravil premoženje in za svojo ženo in otroke kupil enosmerne letalske karte za Afganistan.