Prek facebooka spoznala moškega, mu nakazala 70.000 evrov, nato se ji ni več javil

V začetku letošnjega leta je 41-letnica prek facebooka stopila v stik z neznanim moškim, ki se ji je predstavil kot Britanec, poroča Novi list.

Dober mesec sta si intenzivno dopisovala, ko ji je začel omenjati, da začasno nima dostopa do svojega bančnega računa. Hrvatica mu je želela pomagati in mu je od februarja do maja na več različnih računov nakazala več kot pol milijona kun (približno 70.000 evrov).

Po izvedbi zadnjega nakazila je z njo čez noč prekinil vse stike. Na sporočila ji ni več odgovarjal, denarja, čeprav ji je to obljubil, ji ni vrnil. Ko je ugotovila, kaj se je pravzaprav zgodilo, ga je prijavila policiji.

Moškega še niso izsledili, je sporočila osiješka policija. Na državno tožilstvo pa so vložili kazensko prijavo, še poročajo hrvaški mediji.