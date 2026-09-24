Prek Snapchata za umor rekrutirali 13-letnega dečka

Otroka so predali nizozemskim oblastem, saj je po nemški zakonodaji še premlad za kazensko odgovornost, medtem ko je na Nizozemskem starostna meja pri 12 letih.

Dečkova družina naj bi izvirala iz Surinama, 13-letnika pa naj bi rekrutirala 26-letna Nizozemka, ki je članica libanonskega klana. V stik z dečkom naj bi prišla preko družbenega omrežja Snapchat, poročajo nemški mediji.

Dečku naj bi nato 33-letni moški izročil orožje in 50 nabojev, z orožjem opremljen je 13-letnik nato odpotoval v Hamburg, kjer pa ga je policija aretirala, preden bi lahko storil kaznivo dejanje.

Dečkova mama je pred tem nizozemski policiji prijavila njegovo izginotje.

Dečka so prijeli pred tremi meseci, sedaj pa je tožilka sporočila, da imajo indice, kdo bi lahko bil predvidena tarča. Fantu naj bi naročili, da ustreli člana razvpitega motorističnega kluba Hells Angels, v ozadju pa naj bi bil konflikt znotraj kriminalnega podzemlja.