Prek spleta kupila škornje, iz paketa prilezel strupen škorpijon

Ameriška študentka Sofia Alonso-Mossinger je povedala, da je odprla zunanjo embalažo, nato pa je opazila, da se v drugi vrečki nekaj premika."Sprva sem mislila, da je igrača, nato pa se je žival začela premikati," je dejala. V trenutku, ko je ugotovila, da je škorpijon pravi, je vrečko s parom škornjev zaprla ter poklicala sostanovalce, poroča BBC.

Kot je povedala ena od njenih cimer, ki je zaslišala krik groze v sosednji sobi, ni bil nihče od sostanovalcev ravno navdušen nad tem, da je v stanovanju škorpijon. "Najprej sem predlagala, da ga ubijemo, ampak so me opozorili, da to ni najbolj humano," je povedala Phoebe Hunt. Še en sostanovalec, Oliver James, ki študira zoologijo, je strupenega vsiljivca s kuhinjskimi kleščami raje prestavil v plastično posodo.

Živali so nato dali vodo in papir, pod katerim se je lahko skril. Nato pa so stopili v stik s strokovnjaki v Nacionalnem centru za dobro počutje plazilcev (NCRW).