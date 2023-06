Prekinil vzpon na Everest in rešil alpinista, ki ga je na hrbtu prenesel v tabor

Geldže se je približal plezalcu in ga nato v šestih urah premaknil 600 metrov nižje, kjer se mu je pri reševanju pridružil še en vodnik Nima Tahi. Poškodovanega plezalca so nato zavili v spalno podlogo in ga izmenoma nosili na hrbtu ali vlekli po snegu do tabora III, ki se nahaja na nadmorski višini 7162 metrov.

Kasneje se je v reševalno akcijo vključil še helikopter, ki je poškodovanca iz tabora dvignil z vrvjo in ga odložil v baznem taboru na okoli 5300 metrov nad morjem. "Na takšni višini je reševanje skoraj nemogoče," je opozoril uradnik iz ministrstva za turizem Bigjan Kojrala.

Geldže je svoji kitajski stranki dejal, naj tokratni poskus osvojitve najvišjega vrha opusti, saj mu je bilo v tistem trenutku najpomembneje, da je rešil poškodovanega plezalca, ki ga je podjetje, ki je organiziralo logistiko, prejšnji teden tudi že vkrcalo na letalo za Malezijo. Njegova identiteta ni znana, poročajo mediji.

Letos že 12 smrtnih žrtev

Nepal je za letošnjo sezono od marca do maja izdal rekordnih 478 dovoljenj za vzpon na Everest, za katere je treba plačati 11.000 dolarjev (okoli 10.200 evrov) pristojbine, v katero je vključeno dovoljenje, ki ga potrebujejo tuji alpinisti, potni stroški, zavarovanje, oprema in, kar je najpomembnejše, vodniki. Končna cena odprave pa se giblje od 45.000 (41.000 evrov) do 200.000 dolarjev (182.000 evrov), odvisno od vključenih storitev in razkošja.