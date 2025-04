Prekinili petelinji boj in ubili 12 ljudi

Policija v Ekvadorju je sporočila, da je aretirala štiri ljudi v povezavi z napadom oboroženih moških na petelinji boj, v katerem je umrlo 12 ljudi. Med policijskimi racijami v severozahodni provinci Manabí so v petek zasegli orožje in replike policijskih in vojaških uniform – dan po napadu, ki se je zgodil v podeželski skupnosti La Valencia, poroča BBC.

Posnetek napada, ki so ga delili na družbenih omrežjih, kaže strelce, ki so vstopili v ring in začeli streljati, medtem ko so prestrašeni gledalci iskali skrivališče. Po poročilih lokalnih medijev so bili napadalci v lažni vojaški opremi člani kriminalne združbe, katere tekmeci so bili v petelinjem boju. Lokalne oblasti so uvedle kazensko preiskavo. V tej latinskoameriški državi naj bi delovalo kar 20 kriminalnih združb, ki se potegujejo za nadzor nad glavnimi potmi drog.