Prekinitve ognja ni na vidiku, spopadi na območju Gaze se nadaljujejo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem sporočil, da je izraelsko obstreljevanje Gaze močno prizadelo gibanje Hamas, ki nadzoruje to območje, in ga potisnilo za več let nazaj. Tako Hamasu kot Islamskemu džihadu, drugi največji oboroženi skupini v Gazi, naj bi zadali "hude udarce, ki jih niso pričakovali".

Mednarodna diplomatska posredovanja neuspešna

Tudi četrta izredna seja Varnostnega sveta Združenih narodov o nasilju na Bližnjem vzhodu se je končala brez rezultata, saj ZDA še naprej nasprotujejo izjavi, ki bi pozvala k prekinitvi nasilja med Izraelci in Palestinci. Zadnje izredno zasedanje VS ZN so sklicale Kitajska, Norveška in Tunizija, ki so pripravile osnutek izjave, vendar je bila ta zaradi nasprotovanja ZDA vnaprej obsojena na propad. Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna vztraja, da ukrepanje VS ZN ne bo ustavilo spopadov in zatrjuje, da vodi intenzivno diplomacijo iz ozadja, ki naj bi imela več možnosti za uspeh.

VS ZN je med sejo poročala generalna podsekretarka ZN Rosemary DiCarlo. Generalna skupščina ZN se bo sestala v četrtek. Večina članic naj bi takrat izrazila solidarnost s Palestinci in kritizirala Izrael. Ni še jasno, ali bo GS ZN skušala sprejeti resolucijo, ki je VS ZN zaradi nasprotovanja ZDA ne more. Vseh 14 drugih članic VS ZN namreč izjavo s pozivom h koncu nasilja podpira.

Ameriški predsednik je sicer razburil nekatere zaradi odziva na novinarsko vprašanje glede izraelsko-palestinskega konflikta, medtem ko je preizkušal novi fordov avtomobil F-150. "Ne bom odgovoril na vprašanje, razen če se postavite pred avto, medtem ko pritisnem na plin. Samo šalim se,"je dejal Biden in oddrvel po stezi v Michiganu. Del novinarjev je predsednikov odziv pospremil s smehom, mnogim pa se predsednikova opazka ni zdela humorna.