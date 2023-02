'Prekletstvo' britanske loterije: ko se življenje dobitnikov spremeni v nočno moro

Nakup loterijskega listka posamezniku običajno zbudi sanje o tem, kaj vse bi lahko kupil, če bi zadel glavni dobitek. Da si bodo z denarjem lahko rešili največje težave v življenju, so mislili tudi številni Britanci, ki so zadeli na loteriji. Ko pa so bile izžrebane njihove srečne številke, se je mnogim življenje povsem obrnilo na glavo, a ne vedno v pozitivnem smislu.

Britanci so veliko bolj kot denimo slovenski dobitniki pripravljeni razkriti svojo identiteto, ko zadenejo milijone na igrah na srečo. Pogosto tako britanski tabloidi objavijo imena dobitnikov in pogovore z njimi o njihovih načrtih z novopridobljenim bogastvom. In medtem ko nekaterim nenadni visoki zneski na računu dejansko prinesejo olajšanje in omogočijo bolj luksuzno življenje, pa se pri nekaterih izkaže, da to prinese s seboj preveliko breme in včasih se zgodi, da na koncu ostanejo brez vsega.

Lee Ryan je bil med prvimi dobitniki britanske nacionalne loterije, leta 1994 je zadel 7,3 milijona evrov. Denar je zapravil na luksuzne avtomobile, helikopter, 2,25 milijona evrov vredno vilo in številne zgrešene naložbe. A niti denar ga ni rešil, saj je leto pozneje pristal v zaporu zaradi preprodaje ukradenih avtomobilov, s čimer se je ukvarjal preden je postal milijonar in zaradi česar je bil priprt že leta 1986. Takrat je med prestajanjem kazni vsako noč molil, da bi obogatel. "Zapornik, s katerim sva si delila celico me je opozoril, naj bom previden, kaj si želim," je pred leti njegove besede citiral The Sun. "Denar je bil prekletstvo," je dejal in dodal, da je bil bolj srečen, ko je bil brez denarja.