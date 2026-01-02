Naslovnica
Prekriti z opeklinami razbijali okna in pred ognjem skakali na ulico

02. 01. 2026 07.45

Avtor:
N.L.
Ognjeni pekel sredi smučarskega letovišča. Ljudje so z opeklinami skakali na ulico.

Švica žaluje. V požaru, ki je v silvestrski noči izbruhnil v baru v Crans-Montani, je umrlo okoli 40 oseb, več kot sto jih je utrpelo hude opekline. Vsaj tri mlade Italijane in osem francoskih državljanov še pogrešajo. Identifikacija žrtev bi lahko trajala več dni ali celo tednov. Medtem se nadaljuje preiskava tragedije. Zakaj točno je zagorelo, še ni znano, več prič je dejalo, da se je ogenj iz sveč na šampanjcih v nekaj sekundah razširil na strop.

Požar je izbruhnil ob 1.30, zakaj točno je zagorelo, še ugotavljajo. Več prič je sicer povedalo, da se je ogenj začel širiti iz sveč in prskalic, ki so bile pritrjene na steklenicah šampanjca, ki jih je v rokah nosila ena od natakaric. Žensko je na ramena dvignil eden od natakarjev, sta za francosko televizijo BFMTV povedali dve ženski. V le nekaj sekundah naj bi se ogenj nato razširil na strop.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Očividci so dogajanje opisali kot kaos, na družbenih omrežjih se pojavlja več videoposnetkov, na katerih skušajo udeleženci zabave pobegniti pred požarom. Do izhoda so vodile ozke stopnice, kjer je kmalu nastala gneča. Ljudje so nato razbijali okna, da bi pobegnili, drugi, prekriti z opeklinami, pa so se zgrinjali na ulico.

Identiteta vseh žrtev še ni znana, a dejstvo je, da bo med mrtvimi veliko mladih, saj je bil bar priljubljen med mlajšo populacijo. Še vedno pogrešajo vsaj tri najstnike iz Italije in osem francoskih državljanov. Koliko ljudi je bilo v času dogodka v gostinskem lokalu, ni znano.

Najožje območje bara je še vedno zagrajeno in nedostopno. Postavljenih je več forenzičnih šotorov, saj je preiskava v polnem teku.  Na drugi strani v tišini stoji množica, ki polaga šopke in cvetje.

Od skupno 115 poškodovanih se jih 60 zdravi v bolnišnici kantona Valais v Sionu, ostali drugje po Švici. Stanje številnih poškodovanih je kritično, med najhuje poškodovanimi so predvsem mladi med 16. in 26. letom starosti.

Po tragediji je posredovalo okoli 150 reševalcev, 40 reševalnih vozil in deset helikopterjev.

Švica je po požaru razglasila petdnevno žalovanje. V znak žalovanja za žrtvami bodo zastave visele na pol droga. Švicarski predsednik Guy Parmelin je v četrtek nesrečo označil za eno najhujših tragedij v zgodovini Švice.

švica požar tragedija crans montana

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Polkavalčekrokenrol
02. 01. 2026 08.56
to se v švici ne more naredit,imajo samo enega levega poslanca,nemogoče
Odgovori
-1
0 1
but_the_ppl_are_retarded
02. 01. 2026 09.00
Hehe. Zdej niso več švicarji, so schiptzarji.
Odgovori
0 0
izRODEk
02. 01. 2026 08.56
Hkrati pa popolna igoranca gnilega zahoda, ki je sostorilec terorističnega napada na civiliste v ruski pokrajini Herson... zločin in kazen. Kad tad.
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
02. 01. 2026 09.00
Ampak res! Pa vse pohvale putinu za vse dosedanje zločine v UKR, al kako gre to po tvoje??
Odgovori
0 0
BobekT
02. 01. 2026 08.53
Z vsem spoštovanjem do te tragedije, ampak sedaj se je pokazalo, da je "Makedonija/ Kočani" lahko tudi v Švici. Tudi tukaj slabi izhodi in kdo ve koliko preveč ljudi v prostoru.
Odgovori
+3
3 0
Aijn Prenn
02. 01. 2026 08.57
Švica je vsak dan bolj balkanska. Vprašaj ljudi, ki so že pred desetletji tam živeli.
Odgovori
0 0
murate
02. 01. 2026 08.45
Z lesom oblečeni ali leseni objekti so na pogled prijetni,lepi,občutek starinskega....Varnost,predvsem požarna bi morala biti x3.Če pogledamo objekt na soriška planini,alpsko perlo,na sploh gorske koče to so tempirana bombe ...turisti gremo uživat,se zabavat in ne gledat kaj bi bilo če bi bilo...
Odgovori
+4
5 1
Aijn Prenn
02. 01. 2026 08.55
Kakšno neznanje! Leseni objekti so s stališča poškodb v objektu bivajočih ob požaru, eni najbolj varnih. Les gori počasi, dim, ki se sprošča v zmernih količinah ni smrtno nevaren, lesena konstrukcija se zruši šele, ko je že skoraj pogorela. Izjemno nevarni so objekti s spuščenimi stropovi iz gorljivih materialov, plastične stenske obloge, plastične fasade...
Odgovori
+4
4 0
srp28
02. 01. 2026 08.45
Ista zadeva ko v makedoniji pred nekaj meseci
Odgovori
+2
2 0
but_the_ppl_are_retarded
02. 01. 2026 08.43
Pirotehnika je zakon. Sploh znotraj.
Odgovori
+1
1 0
MESE?AR
02. 01. 2026 08.36
Nobene eksplozije ni bilo in na šampanjcih niso bile sveče pač pa iskrice, ki so letele v strop. Zelo nesmiselno dejanje. Zakaj je morala biti natakarica na ramenih ? Je že Einstein prav povedal o neskončnosti !
Odgovori
+2
3 1
Dr.Rugelj
02. 01. 2026 08.35
Tudi light pirotehnika (mini fontane,prskalice,..) ne spada v zaprt prostor -že ena iskra je lahko preveč - rezultat je pa tale tragedija.
Odgovori
+4
4 0
myomy
02. 01. 2026 08.31
Mladi ne vedo več, da les gori.
Odgovori
+7
7 0
Vera in Bog
02. 01. 2026 08.29
Pa taka urejenost ta Švica
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
