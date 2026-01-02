Prekriti z opeklinami razbijali okna in pred ognjem skakali na ulico

Požar je izbruhnil ob 1.30, zakaj točno je zagorelo, še ugotavljajo. Več prič je sicer povedalo, da se je ogenj začel širiti iz sveč in prskalic, ki so bile pritrjene na steklenicah šampanjca, ki jih je v rokah nosila ena od natakaric. Žensko je na ramena dvignil eden od natakarjev, sta za francosko televizijo BFMTV povedali dve ženski. V le nekaj sekundah naj bi se ogenj nato razširil na strop.

Očividci so dogajanje opisali kot kaos, na družbenih omrežjih se pojavlja več videoposnetkov, na katerih skušajo udeleženci zabave pobegniti pred požarom. Do izhoda so vodile ozke stopnice, kjer je kmalu nastala gneča. Ljudje so nato razbijali okna, da bi pobegnili, drugi, prekriti z opeklinami, pa so se zgrinjali na ulico.

Ognjeni pekel sredi smučarskega letovišča Profimedia

Ognjeni pekel sredi smučarskega letovišča. Ljudje so z opeklinami skakali na ulico Profimedia



Identiteta vseh žrtev še ni znana, a dejstvo je, da bo med mrtvimi veliko mladih, saj je bil bar priljubljen med mlajšo populacijo. Še vedno pogrešajo vsaj tri najstnike iz Italije in osem francoskih državljanov. Koliko ljudi je bilo v času dogodka v gostinskem lokalu, ni znano. Najožje območje bara je še vedno zagrajeno in nedostopno. Postavljenih je več forenzičnih šotorov, saj je preiskava v polnem teku. Na drugi strani v tišini stoji množica, ki polaga šopke in cvetje.

Žalovanje v Švici AP

Od skupno 115 poškodovanih se jih 60 zdravi v bolnišnici kantona Valais v Sionu, ostali drugje po Švici. Stanje številnih poškodovanih je kritično, med najhuje poškodovanimi so predvsem mladi med 16. in 26. letom starosti.

Posledice eksplozije in požara v baru La Constellation AP

Prizorišče tragedije v švicarskih Alpah Profimedia

