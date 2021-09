Preliminarne ugotovitve obdukcije kažejo, da Geronimo ni imel tuberkuloze

Ker preliminarne ugotovitve obdukcijskega pregleda alpake kažejo, da Geronimo ni imel goveje tuberkuloze, je lastnica živali Helen Macdonald okoljskega sekretarja Georgea Eusticeja pozvala k odstopu. Vladnim uradnikom je očitala, da so ji prikrili, kako so alpako ubili in jo "na tem poslednjem potovanju mučili", poroča The Independent. Uradniki oddelka za okolje, hrano in podeželje (Defra) medtem vztrajajo, da je obdukcijski pregled pokazal poškodbe, ki jih bodo testirali v prihodnjih mesecih.

Macdonaldova je, potem ko so zavrnili udeležbo njenega lastnega strokovnjaka pri obdukciji, zahtevala popolne rezultate obdukcije. Uradnike je obtožila, da so ji grozili in jo ustrahovali. "Seznam ljudi, ki so prispevali k barbarski obravnavi Geronima, je dolg," je množici povedala lastnica alpake.

Trdila je, da jo kaznujejo, ker se je drznila "upreti njihovi dogmi". "Geronimo je bil nedolžna žrtev arogance, nevednosti in pohlepa," je dejala.

Žival so "napolnili" s protitelesi proti tuberkulinu, kar je povzročilo lažno pozitiven rezultat, pravi veterinar Iain McGill In dodaja, da so prosili za pogovor z uradniki, a so jih ti zavrnili. Pravi, da obdukcijski rezultati niso pokazali nobenih belih ali kremnih povečanih abscesov, kakršne so opazili pri alpakah s tuberkulozo.

Defra je dejala, da lahko Macdonaldova pridobi drugo mnenje o posmrtnem poročilu, vladni znanstveniki pa so pripravljeni odgovoriti na vsa morebitna vprašanja. Prav tako je Middlemissova poskušala stopiti v stik z lastnico, dodaja oddelek.