Prelomne volitve v Srbiji: vrste že pred odprtjem volišč

Na volitvah bo po podatkih volilne komisije sodelovalo 18 kandidatnih list s skupno 2418 kandidati. V ospredju bosta lista koalicije okoli vladajoče SNS z imenom Aleksandar Vučić - Združena Srbija in Študentska lista - Študenti zmagujejo. Aleksandar Vučić, ki je septembra odstopil s položaja predsednika države, je nosilec liste SNS, prvi na Študentski listi pa je novosadski zdravnik in univerzitetni profesor Ilija Srdanović. Srbijo po Vučićevem odstopu do konca leta čakajo tudi predsedniške volitve. Po raziskavi organizacije Nova srbska politična misel (NSPM), objavljeni v torek, bi Študentsko listo podprlo 44,5 odstotka opredeljenih anketirancev, Vučićevo pa 42,7 odstotka.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Volitve v Srbiji AP

Volitve v Srbiji AP

Volitve v Srbiji AP

Volitve v Srbiji AP

Volitve v Srbiji AP









Med pomembnejšimi listami sta še lista Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića, dolgoletne zaveznice SNS, in proevropska opozicijska koalicija Evropska Srbija, ki med drugim združuje Stranko svobode in pravice (SSP) Dragana Đilasa ter stranko Srbija center (Srce) Zdravka Ponoša. Devet kandidatnih list ima status list narodnih manjšin. Za glasovanje v tujini se je prijavilo 102.147 volivcev, ki bodo lahko glasovali na 93 voliščih v 37 državah, vendar samo v času glasovanja po srbskem času, zaradi česar bi ponekod volili sredi noči. Volitve bodo spremljali domači in mednarodni opazovalci, med njimi misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Mednarodni opazovalci bodo prve skupne ugotovitve o poteku volitev predstavili v ponedeljek popoldne v Beogradu. Volišča bodo odprta od 7. do 20. ure, prvi neuradni rezultati pa bodo predvidoma znani kmalu po zaprtju volišč.

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