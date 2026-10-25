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Prelomne volitve v Srbiji: vrste že pred odprtjem volišč

Beograd, 25. 10. 2026 07.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Volitve v Srbiji

Okoli 6,45 milijona volivcev na predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji odloča o nadaljevanju vladavine Srbske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića ali politični spremembi, ki jo obljublja Študentska lista, nastala iz množičnega protestnega gibanja. Po javnomnenjskih raziskavah imata največ podpore prav ti dve listi.

Na volitvah bo po podatkih volilne komisije sodelovalo 18 kandidatnih list s skupno 2418 kandidati. V ospredju bosta lista koalicije okoli vladajoče SNS z imenom Aleksandar Vučić - Združena Srbija in Študentska lista - Študenti zmagujejo.

Aleksandar Vučić, ki je septembra odstopil s položaja predsednika države, je nosilec liste SNS, prvi na Študentski listi pa je novosadski zdravnik in univerzitetni profesor Ilija Srdanović. Srbijo po Vučićevem odstopu do konca leta čakajo tudi predsedniške volitve.

Po raziskavi organizacije Nova srbska politična misel (NSPM), objavljeni v torek, bi Študentsko listo podprlo 44,5 odstotka opredeljenih anketirancev, Vučićevo pa 42,7 odstotka.

Med pomembnejšimi listami sta še lista Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića, dolgoletne zaveznice SNS, in proevropska opozicijska koalicija Evropska Srbija, ki med drugim združuje Stranko svobode in pravice (SSP) Dragana Đilasa ter stranko Srbija center (Srce) Zdravka Ponoša. Devet kandidatnih list ima status list narodnih manjšin.

Za glasovanje v tujini se je prijavilo 102.147 volivcev, ki bodo lahko glasovali na 93 voliščih v 37 državah, vendar samo v času glasovanja po srbskem času, zaradi česar bi ponekod volili sredi noči.

Volitve bodo spremljali domači in mednarodni opazovalci, med njimi misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Mednarodni opazovalci bodo prve skupne ugotovitve o poteku volitev predstavili v ponedeljek popoldne v Beogradu.

Volišča bodo odprta od 7. do 20. ure, prvi neuradni rezultati pa bodo predvidoma znani kmalu po zaprtju volišč.

Hrvate ne spustijo v Srbijo?

Hrvaški Večernji list poroča, da srbska mejna policija hrvaške državljane na meji pošilja nazaj v domovino. Bralka je za časnik povedala, da je z avtobusom včeraj zvečer potovala v Srbijo, ko so prispeli na mejni prehod Bajakovo, pa naj bi njej in ostalim hrvaškim državljanom prepovedali vstop v državo. 

Po besedah sogovornice so jih srbski policisti obvestili, da jim je zaradi parlamentarnih volitev v Srbiji vstop v Srbijo za dva dni prepovedan. 

18-letno dekle je v Srbijo potovala s svojim fantom, načrtovala pa sta obisk njegove družine. Na dokumentu, ki so ga hrvaški državljani prejeli kot pojasnilo za prepoved vstopa, je bila obkrožena določba, ki se nanaša na 12. točko 15. odstavka 1. člena srbskega zakona o tujcih. V njem piše: "Obstaja utemeljen sum, da bivanje ne bo izkoriščeno za predvideni namen".

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sicer pred nekaj dnevi hrvaške državljane pozvalo, naj odložijo vsa nenujna potovanja v Srbijo. 

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