'Preluknjano' letalo na zasilni pristanek namesto v New York

Od tam je nekaj minut pred eno uro popoldne vzletel Deltin boeing, ki je bil namenjen v ZDA. Toda le nekaj minut po vzletu ni več nadaljeval svoje poti proti zahodu, ampak je zavil levo proti Rimu, kažejo podatki FlightRadarja. Kot piše portal Aviation Herald, je nad Ligurskim morjem nato najverjetneje odvrglo gorivo, po eni uri v zraku pa je nato zasilno pristalo na rimskem letališču Fiumicino.

Ker je pilot kontroli zračnega poleta s kodo 7700 naznanil nevarnost, saj je sumil, da je toča poškodovala tudi nekatere komponente, so jih na pristajalni stezi pričakali gasilci in reševalne ekipe. Toda letalo je varno pristalo, nihče izmed potnikov ni bil poškodovan, vendar ure groze v zraku ne bodo nikoli pozabili. Sploh ob misli na luknje v trupu letala. Konica nosu je popolnoma razbita, poškodbe so dobro vidne tudi na krilih, News Italy24 pa poroča tudi o poškodbi motorja in polomljenih lopaticah.

Polet DL185 iz Milana v New York je bil preusmerjen v Rim, saj je po vzletu letalo naletelo na nevarne vremenske razmere, so incident potrdili tudi pri Delti. Dodajajo, da je letalo nazadnje varno pristalo in potniki so se izkrcali po običajnem postopku. Potrdili pa so tudi, da je letalo utrpelo škodo, ki jo zdaj preučuje ekipa tamkajšnjih vzdrževalcev.