Premagala rekorden 13-metrski val: To je bil val mojega življenja

31-letna Laura Enever je januarja na Havajih premagala 13,3-metrski val, ki so ga poimenovali Himalaja. S tem je premagala prejšnji rekord, ki je veljal sedem let. Dosežek Eneverjeve je Guinnessova knjiga rekordov potrdila v četrtek na slovesnosti v Sydneyju, poroča BBC.

Nova rekorderka je svojo deskarsko kariero začela pri 11 letih. Zmagala je na več mladinskih tekmovanjih, potem pa je začela loviti visoke valove. Čeprav je v življenju premagala že marsikateri val, se, kot opisuje, nič ne more primerjati s tem: "Vedela sem, da je to val mojega življenja. Ko sem zaveslala vanj in se dvignila, sem bila prepričana, da je to največji val, kar sem jih ujela doslej."