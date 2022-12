Premier Golob bo nagovoril Evropski parlament

Predsednik vlade Robert Golob bo v Strasbourgu nagovoril poslanke in poslance Evropskega parlamenta. Po pričakovanjih naj bi bile osrednje teme njegovega govora energetska kriza v EU in ukrepi proti njej, zeleni prehod ter širitev EU na Zahodni Balkan s poudarkom na prizadevanjih za podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini.

Pred nagovorom evroposlancev se bo premier srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola, s katero bosta imela tudi skupno izjavo. Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, se bo Robert Golob v Strasbourgu srečal tudi z evropskimi poslanci iz Slovenije, na programu pa ima med drugim tudi srečanji s predsedujočim politični skupini Renew Stephanom Sejournejem in s člani te skupine. Premier Golob bo v Evropskem parlamentu nastopil v okviru razprav iz cikla To je Evropa, v katerih voditelji članic EU predstavijo svoje vizije o prihodnosti povezave, navajajo v parlamentu, kjer so slovenskega premierja napovedali kot enega vodilnih strokovnjakov na področju energetike. icon-expand Robert Golob FOTO: AP Evropski poslanci bodo danes popoldne med drugim razpravljali o podkupovalni aferi, ki pretresa Evropski parlament in v središču katere se je znašla tudi ena od podpredsednic te institucije Eva Kaili. Sešla naj bi se tudi konferenca predsednikov parlamenta, ki naj bi sprožila postopek za njeno razrešitev z mesta podpredsednice. Kot so navedli v parlamentu, bodo poslanci razpravljali o sumih korupcije iz Katarja in širši potrebi po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah. V četrtek pa bodo poslanci v zvezi s tem sprejemali tudi resolucijo.