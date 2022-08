Premier in Porfirije v tajnosti podpisala sporazum, zunanji minister ogorčen

Po poročanju črnogorskih medijev je Porfirije v Podgorico prispel nenapovedano. Črnogorski premier Dritan Abazović je ob podpisu sporazuma poudaril, da je črnogorska vlada odločena, da vsem verskim skupnostim zagotovi popolnoma enake pravice.

"Veseli in zadovoljni smo, če smo danes prispevali k temu. Menim, da na ta način pošiljamo sporočilo miru in strpnosti, da obračamo nov list," je poudaril in dodal, da mu je v čast in veselje, da je imel priložnost zapreti vprašanje, ki je dolgo obremenjevalo črnogorsko družbo, seveda v skladu z ustavo in zakoni.