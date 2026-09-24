Premier Janša bo nagovoril Generalno skupščino ZN

Predsednik slovenske vlade Janez Janša bo zbrane predvidoma nagovoril pozno popoldne po lokalnem času. Kot je pred tem v torek na omrežju X sporočil Janša, Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustanovne listine ZN in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju.

"Potrebujemo OZN, ki prinaša rezultate – organizacijo, ki ne le opozarja na globalne izzive, temveč pomaga preprečevati krize, reševati konflikte in skupna načela pretvarjati v konkretna dejanja," je dodal.

Janša se v New Yorku že od torka udeležuje dogodkov v okviru splošne razprave na zasedanju Generalne skupščine ZN. Med drugim se je s soprogo Urško Bačovnik Janša udeležil tradicionalnega sprejema, ki sta ga za vodje delegacij pripravila predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump. Udeležil se je tudi 6. konference Krimske platforme, na kateri se je zavzel za nadaljnjo podporo Ukrajini.

Po današnjem govoru mu veleposlaništvo v Washingtonu v prostorih slovenske cerkve sv. Cirila pripravlja sprejem in srečanje s slovensko-ameriško skupnostjo.

Govori voditeljev držav z vsega sveta se vrstijo od torka in bodo potekali do ponedeljka prihodnji teden. Danes je med drugim predviden tudi govor izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.