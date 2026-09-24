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Premier Janša bo nagovoril Generalno skupščino ZN

New York, 24. 09. 2026 06.46 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
STA K.H.
Janez Janša na zasedanju Krimske platforme o podpori Ukrajini

V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo svoj nagovor podal slovenski premier Janez Janša, ki se od torka udeležuje dogodkov v okviru zasedanja.

Predsednik slovenske vlade Janez Janša bo zbrane predvidoma nagovoril pozno popoldne po lokalnem času. Kot je pred tem v torek na omrežju X sporočil Janša, Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustanovne listine ZN in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju.

"Potrebujemo OZN, ki prinaša rezultate – organizacijo, ki ne le opozarja na globalne izzive, temveč pomaga preprečevati krize, reševati konflikte in skupna načela pretvarjati v konkretna dejanja," je dodal.

Janša se v New Yorku že od torka udeležuje dogodkov v okviru splošne razprave na zasedanju Generalne skupščine ZN. Med drugim se je s soprogo Urško Bačovnik Janša udeležil tradicionalnega sprejema, ki sta ga za vodje delegacij pripravila predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump. Udeležil se je tudi 6. konference Krimske platforme, na kateri se je zavzel za nadaljnjo podporo Ukrajini.

Po današnjem govoru mu veleposlaništvo v Washingtonu v prostorih slovenske cerkve sv. Cirila pripravlja sprejem in srečanje s slovensko-ameriško skupnostjo.

Govori voditeljev držav z vsega sveta se vrstijo od torka in bodo potekali do ponedeljka prihodnji teden. Danes je med drugim predviden tudi govor izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

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KOMENTARJI15

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ivan res grozni
24. 09. 2026 08.19
Zopet bomo poslušali polomljeno angleščino.
Odgovori
+3
3 0
travc
24. 09. 2026 08.18
On ni moj predsednik.
Odgovori
+3
3 0
simc167
24. 09. 2026 08.13
še enkrat bo osramotil slovenijo pred celim svetom. sram me je, da me predstavlja takšen pacient.
Odgovori
+2
3 1
janez horvat
24. 09. 2026 08.17
Bi moral ponoviti Golobov govor in tolčenje po pultu?
Odgovori
-1
0 1
ivan res grozni
24. 09. 2026 08.20
Pred govorom bo moral povedati, da govori v angleščini.
Odgovori
0 0
xybb
24. 09. 2026 08.12
Ali se je naučil angleščine?
Odgovori
+1
2 1
dededetox
24. 09. 2026 08.08
Urška in Melanija - dve Slovenki na generalni skupščini. Žal obe v slabi družbi!
Odgovori
-1
4 5
zvoneti
24. 09. 2026 08.08
Upam, da bodo tudi letos bojkotirali govor Natanjahuja, seveda tudi njegovega podrepnika sramotnega Janeza.
Odgovori
-3
2 5
Miran1960
24. 09. 2026 08.06
Tudi če ne; sicer pa Izrael ne rabi podpore saj ima trumpeta
Odgovori
+1
4 3
Dolgočasnež
24. 09. 2026 08.06
zbor judov ter njihovih hlapcev hihi....izgleda nekaj kot iz leta 1928
Odgovori
-1
2 3
wsharky
24. 09. 2026 08.04
bravo naš predsednik
Odgovori
+3
6 3
ivan res grozni
24. 09. 2026 08.21
Naš predsednik, ki so ga izbrali Izraelci!
Odgovori
0 0
bu?e24 1
24. 09. 2026 08.00
Komi čakam bruke
Odgovori
+3
6 3
Hudi časi
24. 09. 2026 08.00
Na ovratniku suknjiča se lepo vidi pripeta značka - slovenska zastava. Spodobilo bi se, da je tam tudi izraelska.
Odgovori
-1
5 6
Dolgočasnež
24. 09. 2026 08.05
hihi sam res...pa malo večja naj bo kot slovenska da bo pošteno prikazano kdo je šef v EU
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-2
3 5
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