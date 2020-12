Premier Janša začel obisk v Izraelu: kakšen izplen lahko pričakujemo?

Poleg tega se je na večerji sestal s častnim konzulom Republike Slovenije Eivalom Giladijem in predstavnikoma izraelsko-slovenske gospodarske zbornice Drorom Dotanom in Danielom Jogevom .

Danes je imel na programu pogovore s predstavniki podjetij na področju kibernetske varnosti in drugih uspešnih podjetij, ki so mu predstavili svoje delovanje in možnosti za sodelovanje s slovenskimi podjetji.

V torek sledi politični del obiska. Janša se bo jutri tako srečal z gostiteljem, izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem , izraelskim predsednikom Reuvenom Rivlinom in zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem , napovedujejo v premierjevem kabinetu. Govorili naj bi o Siriji, Iraku, Iranu in bližnjevzhodnem mirovnem procesu. Slovenska vlada je sicer pred dnevi gibanje Hezbolah označila za teroristično organizacijo, kar je pohvalil tudi šef ameriške diplomacije Mike Pompeo .

Obisk po navedbah kabineta predstavlja potrditev dobrih in tradicionalno prijateljskih odnosov med državama. To bo priložnost za pogovore o ključnih zunanjepolitičnih temah, kot so Sirija, Irak, Iran in bližnjevzhodni mirovni proces. Beseda bo tekla tudi o nadaljnjem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence, kjer je Izrael ena vodilnih držav v svetu.