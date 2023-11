Plenković razrešil Banožića: 'Žal nam je obeh'

"Izražamo obžalovanje in zaskrbljenost zaradi stanja ministra, ki je s hudimi poškodbami hospitaliziran," je dejal Plenković. "Banožića sem razrešil." Ob tem je pojasnil, da njegovo delo zdaj opravlja državni sekretar Zdravko Jakop, piše hrvaški Dnevnik.

Banožić kot varovana oseba druge kategorije ima sicer pravico do voznika, vendar se za to ni odločil. "Za varovane osebe druge kategorije obstaja pravilo, da lahko vozijo sami. On je vozil svoje zasebno vozilo, šlo je za osebno situacijo," je poudaril Plenković. Dodal je, da je v kontaktu s soprogo Banožića.