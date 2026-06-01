Tujina

Premier proti predsedniku: Madžarska na robu ustavne krize?

Budimpešta, 01. 06. 2026 14.16 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
L.M.
Péter Magyar in Tamás Sulyok

Po nedavnih volitvah se je madžarska politika znašla v novem sporu na najvišji ravni oblasti. Novi premier napoveduje ostre pravne in celo ustavne ukrepe za zamenjavo predsednika države, kar spodbuja nove razprave o vladavini prava, politični neodvisnosti institucij in odnosih z Evropsko unijo.

Madžarski premier Péter Magyar je po navedbah Politica napovedal, da bo njegova vlada uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno s spremembo ustave, da bi s položaja odstranila predsednika države Tamása Sulyoka. Po njegovih besedah je to nujen korak, ker predsednik naj ne bi izpolnjeval svoje vloge varuha pravne države in naj bi bil hkrati politično povezan s prejšnjo oblastjo.

Premier je zahteval takojšen odstop predsednika in določil rok za njegov umik do 31. maja, vendar je Sulyok v nedeljo zavrnil pritisk ter poudaril, da mora dostojanstvo predsedniške funkcije temeljiti na neomajnosti in da ne bo odstopil. Njegov mandat traja še več let, do leta 2029. Na položaj je prišel po odstopu nekdanje predsednice Katalin Novák, ki je funkcijo zapustila zaradi povezav s škandalom spolne zlorabe otrok.

Tamas Sulyok
FOTO: AP

Napetosti izvirajo tudi iz širšega političnega konteksta. Nova vlada želi namreč jasno prerezati vezi s preteklimi praksami, povezanimi z obdobjem nekdanjega premierja Viktorja Orbána.

Vzporedno s tem Madžarska vodi pogovore z Evropsko komisijo o sprostitvi več milijard evrov evropskih sredstev. Bruselj pogojuje izplačila z obsežnimi reformami sodstva, bojem proti korupciji in spremembami sistema javnih naročil. Po srečanju s predsednico Komisije Ursulo von der Leyen je premier optimistično napovedal preboj, medtem ko so predstavniki Komisije poudarili, da gre za politično soglasje o smeri, ne pa še za dokončno odločitev.

Peter Magyar in Ursula von der Leyen
FOTO: AP

Morebitna sprememba ustave z namenom razrešitve predsednika bi lahko po poročanju Politica sprožila resno ustavno krizo in dodatno zapletla odnose z Evropsko unijo.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jogo
01. 06. 2026 15.27
Važno je, da je Ukrajina dobila 90 mlrd., pravijo naši levi.
Odgovori
+5
7 2
Odrešenik666
01. 06. 2026 15.50
Ne vem kjer levak iz Slo je prvi laufal do Zelenkota, da se mal pofotka
Odgovori
0 0
cecen
01. 06. 2026 15.24
Najprej sem mislil da je to Orban 2.0. Sedaj vidim da je to Orban 2.9 na steroidih. Mislim sa se bodo Orban, JJ in Golob lahko skrili proti njemu.
Odgovori
+1
5 4
JackRussell
01. 06. 2026 15.21
Človeku moraš dati denar ali oblast da ga spoznaš.
Odgovori
+9
10 1
Rafael Kramar
01. 06. 2026 15.14
Teli bojo še jokali za Orbanom!!
Odgovori
+7
13 6
Endless
01. 06. 2026 15.07
Ta tip ni nič drugega kot klasični evropski diktator, ki bo plesal kakor bo Ursula igrala
Odgovori
+6
11 5
natmat
01. 06. 2026 14.57
Zakaj dopustimo da se ti diktatorji toliko let oklepajo samega vrha države???Janšo so lažnjivci in prevaranti zopet na vrh spravili....
Odgovori
-4
12 16
BroNo1
01. 06. 2026 14.59
Ne žali poštenih ljudi, bil je izvoljen!
Odgovori
-2
11 13
KaiC
01. 06. 2026 15.06
BroNo, no.. ni bil ravno izvoljen iz strani ljudi. Izvoljen je bil iz strani svojih političnih partnerjev - marsikateri od njih, pa je bil izvoljen na račun naivnosti volilcev, ki so dobronamerno resnično verjeli, da glas za Svobo.do in Demokrate, pomeni glas proti Janši. Kakorkoli - vsi, ki so prišli gor, so prišli gor na podobne načine. Žalostno je bolj to, da imaš ljudi, ki zagovarjajo eno ali drugo stran, namesto da bi sami sebi priznali, da njihova stran je na popolna istem nivoju kot druga.
Odgovori
-1
6 7
Žmavc
01. 06. 2026 15.29
Izvoljen je bil Golob, pa je mandat zavrnil. Ne jokajte zdaj.
Odgovori
+5
5 0
Minifa
01. 06. 2026 14.57
Mi smo se takega NORCA Goloba komaj znebili, sedaj prihaja demokracija, katero smo si izborili leta 91. pa smo zaradi Kučana in njemu podobnih ( NOVI GSIHTI ) padli v brezno rdeče nasilne države..( brezno rdeče nočne more )
Odgovori
+6
20 14
Port__CN
01. 06. 2026 14.53
PD naj ne bi spoštoval načela pravne države Pri nas pa PD dol visi za ustavni red celo podpira veleizdajalce in tako podaljšuje agonijo nestabilnosti z slikami ki spominjajo na bordel in ta sebe kot najvišjo institucijo degradira -sramoti sebe in državo.
Odgovori
-1
3 4
Lux_43
01. 06. 2026 14.37
A sem rekel ! Isti kot Orban. Kot naš JJ, komunist do smrti. Sam kao en desen, pa za Slovenijo ane. Zato je treba pazit, kdo vlada. Ker ko enkrat imaš diktaturo, moraš tud z diktaturo diktaturo zrušit in je spet diktatura. Sem vedel, da bo isti šmorn.
Odgovori
-6
10 16
kritika1
01. 06. 2026 14.56
A res? Res ne morete brez omembe Janše? Če ne marate Orbana, potem je to, kar zahteva novi madžarski PV OK? Kaj pa je isti šmorn? Če je isti potem ni problema, nič se ne spreminja, problem je, ker zahteva spremembe. Poglejte si raje kaj počne Golob? Je to OK? Do sedaj še noben predsednik vlade ni počel tega, kar počne on. Kot slavnostni govornik napada vlado, ki je v nastajanju, je pozabil na to, da se novi ekipi da možnost, da se dokaže? In po tem vas moti to, kar se dogaja na Madžarskem, ko je naš Golob mnogo hujši! Ampak dokler je Janša živ je kriv on!
Odgovori
+5
10 5
KaiC
01. 06. 2026 15.02
začel si dobro, ko si napisal "brez omembe Janše", potem pa si začel sekat po drugi strani, s čemer si pokazal bolj to, da te moti hujskanje čez Janšo, ne pa to, da se omenja Slovensko politiko. Obadva sta ista. Obadva vidita v nasprotni strani samo črno, v svoji pa samo belo.
Odgovori
-1
2 3
RecMiG
01. 06. 2026 15.11
Namesto da bi se izobrazila in videla na obeh straneh samo črno.
Odgovori
+0
1 1
