Premier proti predsedniku: Madžarska na robu ustavne krize?

Madžarski premier Péter Magyar je po navedbah Politica napovedal, da bo njegova vlada uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno s spremembo ustave, da bi s položaja odstranila predsednika države Tamása Sulyoka. Po njegovih besedah je to nujen korak, ker predsednik naj ne bi izpolnjeval svoje vloge varuha pravne države in naj bi bil hkrati politično povezan s prejšnjo oblastjo.

Premier je zahteval takojšen odstop predsednika in določil rok za njegov umik do 31. maja, vendar je Sulyok v nedeljo zavrnil pritisk ter poudaril, da mora dostojanstvo predsedniške funkcije temeljiti na neomajnosti in da ne bo odstopil. Njegov mandat traja še več let, do leta 2029. Na položaj je prišel po odstopu nekdanje predsednice Katalin Novák, ki je funkcijo zapustila zaradi povezav s škandalom spolne zlorabe otrok.