Premier proti predsedniku: Madžarska na robu ustavne krize?

Madžarski premier Péter Magyar je po navedbah Politica napovedal, da bo njegova vlada uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno s spremembo ustave, da bi s položaja odstranila predsednika države Tamása Sulyoka. Po njegovih besedah je to nujen korak, ker predsednik naj ne bi izpolnjeval svoje vloge varuha pravne države in naj bi bil hkrati politično povezan s prejšnjo oblastjo.
Premier je zahteval takojšen odstop predsednika in določil rok za njegov umik do 31. maja, vendar je Sulyok v nedeljo zavrnil pritisk ter poudaril, da mora dostojanstvo predsedniške funkcije temeljiti na neomajnosti in da ne bo odstopil. Njegov mandat traja še več let, do leta 2029. Na položaj je prišel po odstopu nekdanje predsednice Katalin Novák, ki je funkcijo zapustila zaradi povezav s škandalom spolne zlorabe otrok.
Napetosti izvirajo tudi iz širšega političnega konteksta. Nova vlada želi namreč jasno prerezati vezi s preteklimi praksami, povezanimi z obdobjem nekdanjega premierja Viktorja Orbána.
Vzporedno s tem Madžarska vodi pogovore z Evropsko komisijo o sprostitvi več milijard evrov evropskih sredstev. Bruselj pogojuje izplačila z obsežnimi reformami sodstva, bojem proti korupciji in spremembami sistema javnih naročil. Po srečanju s predsednico Komisije Ursulo von der Leyen je premier optimistično napovedal preboj, medtem ko so predstavniki Komisije poudarili, da gre za politično soglasje o smeri, ne pa še za dokončno odločitev.
Morebitna sprememba ustave z namenom razrešitve predsednika bi lahko po poročanju Politica sprožila resno ustavno krizo in dodatno zapletla odnose z Evropsko unijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.