Premier Sánchez zavrača obtožbe o vpletenosti Maroka v migrantski val

"Nobena vladna institucija, diplomatska služba, Evropska komisija ali mednarodna organizacija španski vladi ni predložila trdnih dokazov," je poudaril Sánchez ter dodal, da bi Španija ukrepala, če bi takšni dokazi obstajali. Kljub temu se pritisk na premierja povečuje, poroča Politico. Na tisoče ljudi je v sredo po vsej Španiji protestiralo zaradi ravnanja vlade s krizo, dvomi pa prihajajo tudi iz vrst same koalicijske vlade. Ministrica za mladino Sira Rego iz leve stranke Sumar je dejala, da si težko predstavlja, da bi bilo mogoče približno 80.000 ljudi pripeljati do meje, ne da bi maroške oblasti za to vedele. Kritizirala je tudi Sánchezovo politiko približevanja Maroku.

Poskus nezakonitega prečkanja meje v Ceuti FOTO: AP

Premier je kljub kritikam zagovarjal nadaljnje sodelovanje z Rabatom. Po njegovih besedah je dober sosedski odnos ključen za vračanje migrantov, ki so ostali v Ceuti, ter za preprečevanje podobnih prihodov v prihodnje. Sánchez je ob tem prvič javno ostro obsodil tudi izjave nekaterih visokih maroških predstavnikov, ki znova izpostavljajo zahteve po Ceuti in Melilli. Maroko že desetletja zahteva vključitev obeh španskih enklav v svoje ozemlje. "Ceuta in Melilla sta španski in takšni bosta ostali za vse večne čase," je dejal Sánchez. Špansko zunanje ministrstvo je zaradi izjav maroških ministrov na pogovor poklicalo maroško veleposlanico v Madridu.

Španski premier Pedro Sanchez FOTO: Aljoša Kravanja