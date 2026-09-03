Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Premier Sánchez zavrača obtožbe o vpletenosti Maroka v migrantski val

Madrid, 03. 09. 2026 13.08 pred 52 minutami 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Pedro Sanchez

Španski premier Pedro Sánchez je na izredni seji španskega parlamenta dejal, da španska vlada nima trdnih dokazov, da bi Maroko načrtoval ali izvedel množični prihod migrantov v Ceuto, kljub policijskemu poročilu, ki kaže drugače. Zavrnil je tudi namige, da so maroške varnostne sile skupine migrantov usmerjale proti meji.

"Nobena vladna institucija, diplomatska služba, Evropska komisija ali mednarodna organizacija španski vladi ni predložila trdnih dokazov," je poudaril Sánchez ter dodal, da bi Španija ukrepala, če bi takšni dokazi obstajali.

Kljub temu se pritisk na premierja povečuje, poroča Politico. Na tisoče ljudi je v sredo po vsej Španiji protestiralo zaradi ravnanja vlade s krizo, dvomi pa prihajajo tudi iz vrst same koalicijske vlade. Ministrica za mladino Sira Rego iz leve stranke Sumar je dejala, da si težko predstavlja, da bi bilo mogoče približno 80.000 ljudi pripeljati do meje, ne da bi maroške oblasti za to vedele. Kritizirala je tudi Sánchezovo politiko približevanja Maroku.

Poskus nezakonitega prečkanja meje v Ceuti
Poskus nezakonitega prečkanja meje v Ceuti
FOTO: AP

Premier je kljub kritikam zagovarjal nadaljnje sodelovanje z Rabatom. Po njegovih besedah je dober sosedski odnos ključen za vračanje migrantov, ki so ostali v Ceuti, ter za preprečevanje podobnih prihodov v prihodnje.

Sánchez je ob tem prvič javno ostro obsodil tudi izjave nekaterih visokih maroških predstavnikov, ki znova izpostavljajo zahteve po Ceuti in Melilli. Maroko že desetletja zahteva vključitev obeh španskih enklav v svoje ozemlje.

"Ceuta in Melilla sta španski in takšni bosta ostali za vse večne čase," je dejal Sánchez. Špansko zunanje ministrstvo je zaradi izjav maroških ministrov na pogovor poklicalo maroško veleposlanico v Madridu.

Španski premier Pedro Sanchez
Španski premier Pedro Sanchez
FOTO: Aljoša Kravanja

Premier je sicer priznal, da je bil odziv vlade na migrantski prihod "nezadosten", vendar je zanikal, da bi oblasti vnaprej vedele, kaj se pripravlja, in namerno niso ukrepale. Po njegovih besedah policijska poročila pred dogodkom niso napovedala niti obsega niti verjetnosti tako množičnega prihoda.

Sánchez je obenem napovedal, da Španija ne bo opustila svoje bolj liberalne migracijske politike, navaja Politico. Ta je po njegovem mnenju pomembna za prihodnost španskega gospodarstva zaradi nizke rodnosti, tudi če je zaradi nje vlada vse bolj nepriljubljena v Evropi, ki se po njegovih besedah pomika v bolj konservativno smer.

Sánchez Španija Maroko Ceuta migranti

Cena bencina v Nemčiji rekordno visoka

V Mehiki ubili znanega glasbenika, nosečo ženo in njuno triletno hčer

24ur.com Maroko za dogajanje v Ceuti krivi dezinformacije
24ur.com Od govoric na spletu do množičnega prehoda meje: kaj se je zgodilo v Ceuti
24ur.com Presežena pričakovanja: milijon migrantov želi urediti status v Španiji
24ur.com Sanchez po pismih voditeljev: 'V nasprotju z najosnovnejšo zdravo pametjo'
24ur.com Migrantska kriza odnesla prijateljsko tekmo Barcelone
24ur.com Tisoče migrantov priplavalo v Ceuto, vlada poslala vojsko
24ur.com 'Nihče ni vstopil na celinsko ozemlje', vrnili že več kot 48.000 migrantov
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emil Gyöfi
03. 09. 2026 13.48
Skorumpiran kot cela EU. 😡😡😡
Odgovori
+1
1 0
Mr.vanga
03. 09. 2026 13.38
Laže kot vsak taprav levak
Odgovori
+4
4 0
visoki
03. 09. 2026 13.47
glavno,da so v izraeli skrajni desni
Odgovori
0 0
Paradox
03. 09. 2026 13.35
Kako, da Maroko ni vpleten? Imaš posnetke na internetu, kako so s številnimi kamioni in raznimi dostavnimi vozili praktično "na vrata" obale dostavili vse te kriminalce.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Prvi koraki so tu, na to morajo biti starši pozorni
Prvi koraki so tu, na to morajo biti starši pozorni
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah
Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
Kaj vedo, česar drugi ne? Država je premaknila za 72 milijard evrov zlata
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
moskisvet
Portal
Kivi ali suhe slive: Kaj izbrati ob težavah z zaprtjem?
Tukaj vas bodo lovili: novi radarji dobili zeleno luč na treh odsekih
Tukaj vas bodo lovili: novi radarji dobili zeleno luč na treh odsekih
Je 54-letnica za to že prestara?
Je 54-letnica za to že prestara?
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
dominvrt
Portal
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929