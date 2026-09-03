Premier Sánchez zavrača obtožbe o vpletenosti Maroka v migrantski val

"Nobena vladna institucija, diplomatska služba, Evropska komisija ali mednarodna organizacija španski vladi ni predložila trdnih dokazov," je poudaril Sánchez ter dodal, da bi Španija ukrepala, če bi takšni dokazi obstajali.
Kljub temu se pritisk na premierja povečuje, poroča Politico. Na tisoče ljudi je v sredo po vsej Španiji protestiralo zaradi ravnanja vlade s krizo, dvomi pa prihajajo tudi iz vrst same koalicijske vlade. Ministrica za mladino Sira Rego iz leve stranke Sumar je dejala, da si težko predstavlja, da bi bilo mogoče približno 80.000 ljudi pripeljati do meje, ne da bi maroške oblasti za to vedele. Kritizirala je tudi Sánchezovo politiko približevanja Maroku.
Premier je kljub kritikam zagovarjal nadaljnje sodelovanje z Rabatom. Po njegovih besedah je dober sosedski odnos ključen za vračanje migrantov, ki so ostali v Ceuti, ter za preprečevanje podobnih prihodov v prihodnje.
Sánchez je ob tem prvič javno ostro obsodil tudi izjave nekaterih visokih maroških predstavnikov, ki znova izpostavljajo zahteve po Ceuti in Melilli. Maroko že desetletja zahteva vključitev obeh španskih enklav v svoje ozemlje.
"Ceuta in Melilla sta španski in takšni bosta ostali za vse večne čase," je dejal Sánchez. Špansko zunanje ministrstvo je zaradi izjav maroških ministrov na pogovor poklicalo maroško veleposlanico v Madridu.
Premier je sicer priznal, da je bil odziv vlade na migrantski prihod "nezadosten", vendar je zanikal, da bi oblasti vnaprej vedele, kaj se pripravlja, in namerno niso ukrepale. Po njegovih besedah policijska poročila pred dogodkom niso napovedala niti obsega niti verjetnosti tako množičnega prihoda.
Sánchez je obenem napovedal, da Španija ne bo opustila svoje bolj liberalne migracijske politike, navaja Politico. Ta je po njegovem mnenju pomembna za prihodnost španskega gospodarstva zaradi nizke rodnosti, tudi če je zaradi nje vlada vse bolj nepriljubljena v Evropi, ki se po njegovih besedah pomika v bolj konservativno smer.
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