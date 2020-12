Premiki v ZDA in Veliki Britaniji, ki so zaznamovali leto 2020

Ves svet bije eno bitko. Bitko proti virusu, ki nas je nepripravljene vrgel iz ustaljenih tirnic. Virus, ki ne deli, ki ne izbira med bogatimi in revnimi, mladimi in starimi. Kako nas je spremenil, kako je zaznamoval leto 2020. A ne bomo si ga zapomnili zgolj po tem. Kakšni premiki se dogajajo v ZDA, volitve za predsednika so za mnoge zgodovinske. Kakšne spremembe pričakujejo v ZDA in kakšne v Veliki Britaniji, ki se prav tako sooča s številnimi izzivi. Tadeja Lampret in Brane Kastelic sta v posebnem pogovoru za 24UR ZVEČER predstavila stanje v državah, v katerih prebivata.