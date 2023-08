V gorah umrl francoski general, zadolžen za obnovo katedrale Notre-Dame

Georgelin, diplomant elitne francoske vojaške akademije Saint-Cyr, se je najprej pridružil pehoti, potem padalskemu polku, nato pa se vrnil k pehoti. Usposabljal se je tudi na ameriški vojaški šoli za poveljstvo in generalštabu v Fort Leavenworthu v Kansasu, služil v Alžiriji, Libanonu in Bosni ter nadzoroval francoske vojaške operacije na Slonokoščeni obali in v Afganistanu, poroča Guardian.

V letih 2002 do 2006 je bil načelnik vojaškega štaba in posebni svetovalec takratnega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Kot katoličan je bil imenovan za vodjo obnove katedrale Notre-Dame, potem ko jo je aprila 2019 poškodoval požar. "Moja naloga je, da katedralo vrnem katoliški veri v najboljših možnih pogojih," je takrat dej Georgelin. "Ljudje vseh ver v Franciji so jokali, ko so videli, kako pariška znamenitost gori."