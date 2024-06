Premirja, kot kaže, za zdaj še ne bo, na tisoče ljudi protestiralo proti Netanjahuju

V pogajanjih Izraela in Hamasa glede prekinitve ognja se ni zgodil noben napredek. Medtem pa je več deset tisoč protestnikov na ulicah Tel Aviva od izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zahtevalo, da vlada reši ujetnike in doseže dogovor.

Osama Hamdan, visoki uradnik Hamasa, je sicer poudaril, da so še vedno pripravljeni razpravljati o vsakem predlogu premirja, ki bi končal ta krvavi devetmesečni konflikt. "Obravnavali bi vsak predlog, ki bo zagotovil trajno prekinitev ognja, celovit umik z območja Gaze in resen dogovor o zamenjavi talcev in zapornikov," je dejal Hamdan. A za zdaj ne kaže, da bi se Izrael uklonil zahtevam.

Niti prizadevanja arabskih posrednikov, ki jih podpirajo ZDA, niso prinesla sklenitve premirja, obe strani pa sta za neuspešna pogajanja krivili druga drugo. Hamas namreč trdi, da mora vsak dogovor končati vojno in zagotoviti popoln umik Izraela iz Gaze, medtem ko Izrael pravi, da bo sprejel le začasne prekinitve spopadov, dokler Hamas, ki Gazi vlada od leta 2007, ne bo izkoreninjen. Hamdan je ob tem še obtožil ZDA, da pritiskajo na Hamas, da sprejme izraelske pogoje, kar se po njegovih besedah ne bo zgodilo, piše Al Jazeera. Protivladni protesti v Tel Avivu V središču mesta se je po oceni organizatorjev protesta zbralo okoli 130.000 Izraelcev, ki so zahtevali takojšen dogovor o premirju in vrnitev ujetnikov domov. "Ne dovolite Netanjahuju, da znova sabotira dogovor. Njegovo vztrajanje pri podaljševanju vojne stoji med nami in našimi ljubljenimi," je dejal eden od sorodnikov ujetnikov. "Nadaljevanje vojne pomeni, da izraelska vojska ubija talce v Gazi. Ljudje razumejo, da Netanjahu vojno podaljšuje iz osebnih razlogov – sklenitev dogovora bi privedla do predčasnih volitev in končala njegovo vladavino."

