Premirje le na papirju? Izrael in Hezbolah nadaljujeta napade

Dogajanje predstavlja nov udarec za krhko premirje, ki so ga v petek naznanili ameriški predstavniki in ki naj bi bilo del širšega mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ta naj bi po napovedih vključeval tudi prenehanje spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu.
Toda že manj kot 24 ur po napovedi premirja je postalo jasno, da so ključna odprta vprašanja ostala nerešena.
Predstavniki Hezbolaha so sporočili, da premirja, ki so ga napovedali ameriški uradniki, ne priznavajo. Gibanje nasprotuje izraelski zahtevi, da bi lahko izraelska vojska tudi v prihodnje izvajala operacije na libanonskem ozemlju.
Visoki predstavnik Hezbolaha Hassan Fadlallah je dejal, da si njegova organizacija pridržuje pravico do odgovora na izraelske napade.
"Za nas je pomembno, da sovražnik v celoti spoštuje premirje in ne poskuša napadati naše države, naših vasi ali zasedati novih položajev," je dejal.
Tudi Izrael medtem vztraja, da se njegove varnostne potrebe niso spremenile. Pred napovedjo premirja je izraelska vlada večkrat poudarila, da ne namerava umakniti svojih sil iz južnega Libanona in da konflikt s Hezbolahom obravnava ločeno od vojne z Iranom.
Nadaljevanje spopadov povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu. Ameriška administracija se boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom, ki ga je Bela hiša predstavila kot pomemben korak k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu.
Posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff naj bi se že odpravljal v Švico, kjer naj bi stekli prvi pogovori z iranskimi predstavniki o nadaljnji izvedbi dogovora.
Toda nadaljevanje vojaških operacij v Libanonu kaže, da politični dogovori še zdaleč niso odpravili razlogov za konflikt.
Med nerešenimi vprašanji ostajajo predvsem izraelska vojaška prisotnost v južnem Libanonu, prihodnost Hezbolahovega oboroženega krila ter vprašanje nadzora nad območji ob meji.
Posledice spopadov so najbolj vidne na jugu Libanona.
Tamkajšnje bolnišnice še naprej sprejemajo ranjene, reševalci pa se vse pogosteje ukvarjajo z iskanjem in prevozom mrtvih. V bolnišnici v Nabatiehu so po navedbah lokalnih reševalcev trupla začeli voziti neposredno v mrtvašnico, saj v urgentnih oddelkih ni več prostora.
Ali, pripadnik libanonskega Rdečega križa, je za BBC dejal, da je bila to "najintenzivnejša noč", kar jih pomni.
"Mnogi smo se na smrt žal že navadili. Z Rdečim križem delam več kot 30 let in smrti so za nas postale le še številke," je dejal.
Številni prebivalci so se po prejšnjih prekinitvah ognja že vrnili v svoje vasi, saj so verjeli, da se najhujše nasilje končuje. Tokrat se je izkazalo, da je bilo upanje preuranjeno.
Libanon je bil v konflikt neposredno potegnjen marca, ko je Hezbolah v znak podpore Iranu začel obstreljevati sever Izraela z raketami in brezpilotnimi letalniki. Izrael je odgovoril z obsežno vojaško operacijo in bombardiranjem libanonskega ozemlja.
Po ocenah mednarodnih organizacij je zaradi spopadov razseljenih približno milijon ljudi. Na jugu države so številne skupnosti popolnoma uničene.
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