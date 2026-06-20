Premirje le na papirju? Izrael in Hezbolah nadaljujeta napade

Dogajanje predstavlja nov udarec za krhko premirje, ki so ga v petek naznanili ameriški predstavniki in ki naj bi bilo del širšega mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ta naj bi po napovedih vključeval tudi prenehanje spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu.

Toda že manj kot 24 ur po napovedi premirja je postalo jasno, da so ključna odprta vprašanja ostala nerešena.

Predstavniki Hezbolaha so sporočili, da premirja, ki so ga napovedali ameriški uradniki, ne priznavajo. Gibanje nasprotuje izraelski zahtevi, da bi lahko izraelska vojska tudi v prihodnje izvajala operacije na libanonskem ozemlju.

Visoki predstavnik Hezbolaha Hassan Fadlallah je dejal, da si njegova organizacija pridržuje pravico do odgovora na izraelske napade.

"Za nas je pomembno, da sovražnik v celoti spoštuje premirje in ne poskuša napadati naše države, naših vasi ali zasedati novih položajev," je dejal.

Tudi Izrael medtem vztraja, da se njegove varnostne potrebe niso spremenile. Pred napovedjo premirja je izraelska vlada večkrat poudarila, da ne namerava umakniti svojih sil iz južnega Libanona in da konflikt s Hezbolahom obravnava ločeno od vojne z Iranom.