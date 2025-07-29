Premirje med Tajsko in Kambodžo drži

Začasni tajski predsednik vlade Fumtam Večajačaj in kamboški premier Hun Manet sta v ponedeljek v Maleziji sklenila dogovor o premirju, ki je začelo veljati opolnoči po krajevnem času. Le nekaj ur zatem je tajska vojska kamboške sile obtožila, da so izvedle napade na več obmejnih lokacij. Kambodža je obtožbe zavrnila in vztrajala, da njene sile spoštujejo premirje.
Kljub obtožbam o kršitvi premirja sta se danes sestala najvišja vojaška poveljnika obeh držav. Dogovorila sta se za ustavitev prerazporejanja vojakov, ki bi lahko pripeljalo do nesporazumov, ter vrnitev ranjencev in trupel žrtev medsebojnih spopadov, poroča tiskovna agencija Reuters.
Več desetletij trajajoči ozemeljski spor med državama se je zaostril v četrtek, ko je tajska vojska po izmenjavah ognja na meji proti kamboškim položajem napotila bojna letala, kamboška vojska pa je odgovorila s topništvom. V večdnevnih spopadih je bilo skupno ubitih okoli 40 ljudi, več kot 300.000 jih je moralo zapustiti svoje domove. Mnogi so se danes že začeli vračati domov.
V okviru dogovora o premirju bosta državi ponovno vzpostavili neposredno komunikacijo med predsednikoma vlad, zunanjima ministroma in obrambnima ministroma. Premierja obeh držav sta se ob tem zahvalila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in kitajski vladi za posredovanje v konfliktu. Trump je premirje med Tajsko in Kambodžo postavil za predpogoj za njune trgovinske pogovore z ZDA.
V Washingtonu in Bruslju so dogovor o premirju pozdravili že v ponedeljek, danes pa ga je pohvalil tudi Peking. "Dogovor o premirju, ki sta ga sklenili Kambodža in Tajska, je pomemben korak k umiritvi razmer, zato Kitajska izraža svojo zahvalo in zadovoljstvo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Guo Džjakun.
