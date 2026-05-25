Tujina

Premirje, nafta in jedrski program: kaj vsebuje dogovor z Iranom?

Teheran/Washington, 25. 05. 2026 08.03

N.V. STA
ZDA in Iran

Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa je "memorandum o soglasju" z Iranom v veliki meri že dogovorjen. Uradnih podrobnosti sicer še ni, možno je tudi, da še pride do sprememb. A kaj je že znanega? Kateri so znani ključni elementi, ki bi lahko pripeljali do konca vojne?

Dogovor ZDA in Irana naj bi predvideval 60-dnevno podaljšanje premirja, v tem času naj bi tudi ponovno odprli Hormuško ožino, Iran pa bi lahko nemoteno prodajal nafto, piše Guardian. Poleg tega bi ponovno zagnali pogovore o omejitvi iranskega jedrskega programa, so za Axios potrdili ameriški uradniki.

Sovražnosti naj bi bile ustavljene na vseh frontah, vključno med Izraelom in Libanonom.

Hormuška ožina
Iran naj bi se ob tem zavezal, da bo odstranil mine, nameščene v ožini, in da ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. V zameno pa bi ZDA odpravile blokado iranskih pristanišč, ki velja od 13. aprila, poroča Axios.

Sporazum bi lahko zagotovil "popolnoma odprto" Hormuško ožino, je potrdil ameriški državni sekretar Marco Rubio, če bo uspešen. Iranski mediji so sicer poročali, da bi Hormuška ožina kljub temu ostala pod iranskim nadzorom.

Dogovor naj bi po poročanju medijev omogočil tudi sprostitev dela iranskega premoženja, zamrznjenega v bankah zunaj Irana.

Mediji v ZDA poročajo, da gre za začasen sporazum, ki nekatera najbolj zapletena vprašanja prelaga na poznejša pogajanja. Washington medtem po navedbah iranskih medijev še vedno "blokira nekatere določbe sporazuma, (...) in te točke zaenkrat ostajajo nerešene", poroča AFP.

Česa dogovor ne bo vključeval?

Po besedah iranskih virov, ki so govorili za Reuters, se Teheran ni strinjal s predajo svojih zalog visoko obogatenega urana. Prav tako so poudarili, da iransko jedrsko vprašanje ni bilo del preliminarnega sporazuma z ZDA.

Tudi če bi se Teheran strinjal z odpovedjo delu svojih zalog visoko obogatenega urana, za zdaj ni bilo omenjeno, kako bi to v praksi izvedli.

Prav tako je bilo malo govora o iranskem programu balističnih raket ali o omejitvi podpore njegovim regionalnim zaveznikom, kot sta Hezbolah v Libanonu in hutijevci v Jemnu.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal tudi, da bo sporazum, "če ga bo dosegel", drugačen od tistega, ki je bil sklenjen v času nekdanjega predsednika Baracka Obame

"Če bom sklenil dogovor z Iranom, bo to dober in ustrezen sporazum, ne takšen, kot ga je sklenil Obama," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Dodal je, da je tisti dogovor Iranu omogočil "jasno in odprto pot do jedrskega orožja".

