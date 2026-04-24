Premirje med Izraelom in Hezbolahom podaljšano za tri tedne

Prva 10-dnevna prekinitev ognja med Izraelom in libanonsko šiitsko milico Hezbolah je bila sprejeta 16. aprila, potem ko je ameriško-izraelska vojna proti Iranu povzročila tudi spopade med Hezbolahom in Izraelom.

"Pogovori so potekali zelo dobro," je na omrežju Truth Social v četrtek objavil Trump in dodal, da bodo ZDA sodelovale z Libanonom, da ga pomagajo zaščititi pred Hezbolahom.

Pogajanja so na Trumpovo željo iz State Departmenta preselili v Belo hišo, kjer je izraelski veleposlanik v ZDA Ječiel Leiter na koncu dejal, da si Izrael in Libanon še nikoli nista bila bližje kot sta sedaj, je poročala televizija ABC.