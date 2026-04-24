Tujina

Premirje med Izraelom in Hezbolahom podaljšano za tri tedne

Wasington, 24. 04. 2026 07.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Izraelski veleposlanik v ZDA Ječiel Leiter, podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marco Rubio in libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh Moawad.

Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta se Libanon in Izrael po drugem krogu pogajanj njunih predstavnikov v Washingtonu zmenila, da se sedanje 10-dnevno premirje podaljša še za tri tedne.

Prva 10-dnevna prekinitev ognja med Izraelom in libanonsko šiitsko milico Hezbolah je bila sprejeta 16. aprila, potem ko je ameriško-izraelska vojna proti Iranu povzročila tudi spopade med Hezbolahom in Izraelom.

"Pogovori so potekali zelo dobro," je na omrežju Truth Social v četrtek objavil Trump in dodal, da bodo ZDA sodelovale z Libanonom, da ga pomagajo zaščititi pred Hezbolahom.

Pogajanja so na Trumpovo željo iz State Departmenta preselili v Belo hišo, kjer je izraelski veleposlanik v ZDA Ječiel Leiter na koncu dejal, da si Izrael in Libanon še nikoli nista bila bližje kot sta sedaj, je poročala televizija ABC.

FOTO: AP

Trumpu in podpredsedniku JD Vancu se je zahvalil za prizadevanja in zagotovil, da si bo Izrael še naprej prizadeval za mir.

Podobno se je Trumpu za predsedovanje temu zgodovinskemu dogodku zahvalila tudi libanonska veleposlanica v ZDA Nada Hamadeh Moavad. "Mislim, da bomo z vašo pomočjo in podporo Libanon naredili spet velik," je dejala.

Trump je dejal, da mora kakršenkoli dogovor med ZDA in Iranom vključevati prenehanje iranske podpore Hezbolahu in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu. Eden od novinarjev ga je tudi vprašal ali razmišlja o uporabi jedrskega orožja proti Iranu in Trump je presenečeno odgovoril, da tega ne namerava.

