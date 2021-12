Premraženi in v upanju na boljši jutri: 'Naše življenje doma ni varno'

8. novembra je namreč velika skupina migrantom, večinoma iraških Kurdov obtičala v Belorusiji na meji s Poljsko. Večina migrantov beži pred nemiri in brezupom doma in si želijo priti v Nemčijo ali druge zahodnoevropske države.

"Ne želim ostati v Iraku, ker je življenje tam težko. Naše življenje doma ni varno, kot vidite glede ISIS in vsega drugega," je za Associated Press povedal 27-letni iraški migrant Ahmad Rebaz . Dejal je, da je njegova žena pred kratkim rodila njunega drugega otroka v bližnjem beloruskem mestu Grodno.

Nekateri pa so od svojih načrtov vstopa v EU že poslovlili, saj so Belorusijo zapustili z evakuacijskimi leti, ki jih je organizirala iraška vlada. Stanje na mejnem prehodu Kuznica-Bruzgi, ki je bila prejšnji mesec nekaj dni prizorišče dramatičnih spopadov med poljskimi policisti in migranti, je sedaj povsem mirno. Vendar tisti, ki so v migrantskem centru pravijo, da se bodo še naprej borili z nizkimi temperaturami, saj upajo, da jim bo uspelo priti na Poljsko.

Medtem je EU beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožila, da izvaja "hibridni napad" na unijo. Uradniki pravijo, da vabi na tisoče migranten v Belorusijo z obljubo, da jim bo pomagal priti v EU in bi jih tako uporabil kot žrtve v maščevanju za sankcije EU proti njegovi avtoritarni vladi. Belorusija pa je načrtno ustvarjanje kriza zanikala.

Po podatkih beloruskega Rdečega križa je v logističnem centru Bruzgi nastanjenih 600 migrantov. Gre za skladiščni objekt, kjer so postavili improvizirani kamp - dali so jim vzmetnice in šotore. Beloruske oblasti in beloruski Rdeči križ so jim zagotovile hrano in druge potrebne zaloge.