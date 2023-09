Vplivnica prenašala plenjenje trgovin in posnela svojo aretacijo

Med tistimi, ki so se v torek zvečer zbrali na filadelfijskih ulicah in opazovali, ko so po njih plenile najstniške tolpe, je bila tudi 20-letna ameriška vplivnica Dayjia Blackwell, znana tudi pod imenom Meatball. V črno oblečeni in zakriti najstniki, po ocenah policije jih je bilo okoli sto, so v črne vreče za smeti metali vse, kar jim je prišlo pod roko. Med drugim so oropali Applovo trgovino s telefoni, Foot Locker, Lululemon in več trgovin z alkoholnimi pijačami.

Vse to je vplivnica v živo prenašala s svojimi sledilci, na Instagramu jih ima okoli 198.000, na družbenem profilu TikTok pa 500.000, in ob tem navijala za izgrednike. V enem delu video posnetka jih je tudi spodbujala pri kraji. V drugem delu prenosa v živo pa je mogoče slišati, kako svojim sledilcem reče: "Povejte policiji, da ali me zaprejo ali pa bom nocoj iz tega posnela film."